Nyt anlæg har været længe undervejs - nu bliver det byens pulserende mødested

HJØRRING: Onsdag 24. maj kunne Bagterp IF Fodbold indvie deres nye legeplads og TeqBall-bord.

Et projekt som har været i gang siden efteråret 2022.

I Bagterp IF Fodbold’s bestyrelse er et af de helt store ambitioner, at hele Bagterp-området skal favnes - også om andet end bare fodbold. Det skal være byens hyggeligste anlæg.

- Vores lille lokalområde sitrer af sammenhold og fællesskab, og vi ønsker at vores anlæg skal danne rammerne og give mulighed for at benytte vores område som samlingspunkt. Derfor var en legeplads og et TeqBall bord et projekt, vi satte i søen sidste efterår, fordi vi tror på, at det vil samle dagplejere, børnehaver, børnefamilier, bedsteforældre, kagehold, unge mennesker og søskende, der er med på slæb til træning, siger Ditte Nørgaard Simonsen, bestyrelsesmedlem i Bagterp IF Fodbold.

TeqBall-bordet er klar til indvielse. Foto: Bagterp IF

Alle bakker op

I samarbejde med Spar Nord Fonden, Hjørring Kommune, Bagterp IF’s hovedforening og DIF og DGI Fonden, er det lykkedes at samle de nødvendige penge.

- Det her projekt er muligt, fordi alle i Bagterp IF Fodbold bakker op om frivilligheden. Når vi tør at gå i gang med sådan et projekt, er det fordi, vi ved, at vi har alle vores frivillige og BIF-venner i ryggen. For mange er det for eksempel blevet en tradition at slutte dagens træning med nem aftensmad i cafeteriet, siger Ditte Nørgaard Simonsen, som også kan glæde sig over, at sponsorerne nærmest står i kø for at give et bidrag.