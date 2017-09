Nyt apotek i Hjørring åbner snart

HJØRRING: Hjørrings nye apotek - Hjorte Apoteket åbner 1. februar. Det nye apotek er en del af Hjørring Løve Apotek, som fortsat vil ligge i Østergade i Hjørrings midtby. Det nye Hjørring Hjorte Apotek kommer til at ligge på Frederikshavnsvej i forbindelse med Menys forretning. Indgang til apoteket vil derfor blive både fra Menys forretning samt direkte fra den store let tilgængelige parkeringsplads.

Apoteker Jesper Sevel har truffet valget om at åbne endnu et apotek i Hjørring for at tilgodese det stigende behov for et apotek beliggende uden for midtbyen samt at sikre let adgang og tilgængelighed for byens borgere. Det nye apotek vil have det samme udvalg af varer som findes på Løve Apoteket i dag.