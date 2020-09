Nyt bageri i Hjørring: Kan denne ungarske lækkerbidsken give donut-bølgen baghjul?

HJØRRING:Donuts i alle afskygninger er trillet ind i gadebilledet rundt omkring, men nu blander en ny lækkerbidsken sig i kampen om nordjydernes opmærksomhed og smagsløg.

Under sloganet ”En bid af Ungarn i hjertet af Hjørring” har 32-årige Kata Horváth netop slået dørene op for Chimney Cake Bakery i Jernbanegade.

I baglokalet ruller hun dejen ud og snor den omkring træruller, der findes i forskellige forme og størrelser. Efter få minutter i ovnen vanker der friskbagte, brødlignende kager, der har et crunchy ydre, men et let og fluffy indre.

- Jeg har været vant til at spise dem fra jeg var lille i Ungarn. Jeg har lært, hvordan man bager dem af min mor - og hun har lært det af sin mor. Vi har taget en opskrift, der er over 300 år gammel, og moderniseret den til nutidens smagsløg, fortæller Kata Horváth.

”Skorstenskagerne” kan rulles i alt lige fra hindbærknas til knust Oreo og fyldes med is, nutella og peanutbutter - eller noget helt fjerde.

De kommer også i sandwich-agtige udgaver, hvor der kan være cheddar-ost på overfladen, mens fyldet kan være salat og kylling.

- Vi prøver at finde nye varianter løbende. Kun fantasien sætter grænser, lyder det fra Kata.

Sortimentet tæller ligeledes strudel i forskellige varianter - også sukkerfri udgaver. På sigt er det også planen at udvikle glutenfri produkter.

Håber på udvidelse

Kata Horváth har boet i Danmark i næsten ni år. Privat bor hun i Vrå, hvor også forældrene har matrikel. Hun har ligeledes en bor og en svigerinde, der snart vender retur til Danmark efter en tur til Ungarn.

Chimney Cake Bakery beskriver hun som et familieforetagende, hvor familiens medlemmer hjælper hinanden.

Når der for alvor kommer damp under kedlerne i Jernbanegade, så har Kata et godt øje til nabolokalerne, der står tomme - her vil hun gerne udvide, hvis det bliver muligt.

Kata Horváth har i nogle år arbejdet i turistbranchen, men da corona-nedlukningen ramte og hun blev hjemsendt, udtænkte hun forretningsplanen bag bageriet sammen med sin bror.