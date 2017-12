Nyt bryghus begynder med 10.000 liter øl om året

VRÅ: For de mange frivillige - både private og firmaer, der har haft fingrene dybt nede i opbrudte gulve i forbindelse med opbygningen af Vrå Bryghus, er det kun småting, der mangler. Mens andre er begyndt at blive tørre i munden, når de passerer Vrå station og ser de store øl-kar, der er ved at blive stillet op og koblet sammen inde i den nedlagte stationsbygning.

- Forleden var der et par unge inde og spørge, om de kunne købe øl, men det går altså lidt tid endnu, fastslår direktør Erik Balle, der er i gang med at lave en dør ind til et nyt toilet.

Da projektet var en realitet for godt et år siden, lød en optimistisk vurdering, at det første øl ville flyde til Vrå Marked i august. Men mange ting har været en større mundfuld end forudset.

- Den frivillige indsats har været helt fantastisk, også fra lokale firmaer, der er trådt til. Men når det netop er på frivillig basis, tager tingene længere tid, og vi har haft perioder med ventetid. Der har også været uforudsete overraskelser i den gamle bygning, fortæller Erik Balle.

Direktør og brygmester Erik Balle forventer øl i de 12 haner til april.

Der var også nogle aftaler om hjælp fra lærlinge fra Tech College i Aalborg, der delvist gik vasken.

Selve bryggeriet, der blev bestilt i Kina, ankom i sommer og er nu ved at blive indpasset og koblet sammen. Krostuen og cafeen er næsten færdig, og der mangler lidt i køkkenet og omkring toiletforhold.

- Men hvor det tidligere var et hul i jorden, kan folk virkelig begynde at fornemme, at vi snart er i mål, siger Erik Balle, der forsigtigt skyder på, at de første bryg vil være klar til april.

Krostuen og cafeen er stort set færdig.

Vrå Bryghus skal drives som en socialøkonomisk virksomhed og give plads til nogle ansatte med særlige udfordringer. Håbet er, at det bliver et nyt velbesøgt samlingssted midt i Vrå.

Der er skaffet i alt halvanden million kroner til ombygningen fra fonde og folkeaktier, og kort før jul kom der yderligere 75.000 kroner fra SE-Vækstfonden.

- Der er stadig penge, og vi vil også gøre noget ved pladsen foran stationen, fortæller Erik Balle.

Vrå Bryghus budgetterer forsigtigt med at brygge 10.000 liter øl om året, men der er kapacitet til meget mere, hvis efterspørgslen er der.