Nyt covid-19 tilfælde på nordjysk intensivafdeling

HJØRRING:Intensivafdelingen på Regionshospital Nordjylland i Hjørring kører stadig på nedsat kraft, efter at et udbrud af coronavirus tidligere på ugen ramte afdelingen med knap 50 tilknyttede medarbejdere.

Fredag var fem fra personalegruppen testet positive for covid-19, og 15 var sendt hjem, mens de afventede svar på deres test.

Siden er yderligere en ansat på afdelingen blevet testet positiv, så nu i alt seks ansatte har covid-19.

Det oplyser hospitalsdirektør Henrik Larsen til NORDJYSKE.

- Men der er også en betydelig del, der er blevet "frikendt" for corona, så på den måde begynder medarbejderstaben, som kan komme i aktiv tjeneste, stille og roligt at blive større. Vi vil stadig være pressede nogle dage endnu, men det peger i den rigtige retning, konstaterer Henrik Larsen.

Lige nu er der lukket ned for mindst halvdelen af sengepladserne på intensivafdelingen. Hospitalsdirektøren krydser fingre for, at afdelingen fungerer normalt fra tirsdag.

Der er fortsat ansatte på afdelingen, som venter på svar fra deres covid-19 test. De sidste svar kommer mandag.

Hospitalsdirektør Henrik Larsen (th.) slår fast, at hospitalet følger de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udstikker. Her er han sammen med Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm under et tidligere besøg på hospitalet i Hjørring. Foto: Regionshospital Nordjylland.

Det er tredje gang, Regionshospitalet oplever smitteudbrud blandt personalet på en af hospitalets afdelinger i Hjørring. Tidligere har det ramt Akutmodtagelsen og en medicinsk afdeling.

Den seneste tilfælde får ikke hospitalet til at skærpe de retningslinjer om værnemidler, som personalet arbejder ud fra.

- Selvfølgelig går vi nu en ekstra runde for at indskærpe, at vi alle lever op til de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt, at vi skal leve op til.

I har ingen planer om skærpede retningslinjer?

- Nej, det har vi ikke. Vi indskærper Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men vi lægger os på det niveau, de har sagt, Danmark skal lægge sig på, fastslår Henrik Larsen.