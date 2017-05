Nyt liv på toppen

Regionshospital Nordjylland i Hjørring indvier ny afdeling på øverste etage

Personalte og patienter kan se frem til bedre forhold. to og fire-sengsstuer er lavet om til et og to-sengsstuer. Patienterne rykker ind onsdag. Foto: Kurt Bering

HJØRRING: Den første gennemrenoverede afdeling i Regionshospital Nordjyllands højhusbygning er nu klar til brug.

Mandag var der officiel indvielse af etage 109, som huser det ortopædkirurgiske sengeafsnit, samt to specialambulatorier.

Omlægningen til ambulant behandling og dagkirurgi betyder, at antallet af senge er reduceret fra 32 til 25, og der i stedet er lavet en del et-sengs stuer, blandt andet en bariatrisk stue, hvor indretning og inventar er tilpasset overvægtige patienter, som ikke kan behandles og plejes på en almindelig stue.

- Vi kan nu slå dørene op til en tidssvarende afdeling med gode arbejdsforhold for de ansatte og trygge rammer for patienterne, siger hospitalsdirektør, Henrik Larsen.

Den indvendige renovering har også omfattet tekniske installationer og opgradiering af inventar og arealstandarder. Renoveringen omfatter i alt 1500 kvadratmeter og har stået på i to år.

Led i stor byggeplan

Højhusrenoveringen er en del af en samlet plan for sygehuset i Hjørring, som blev vedtaget med Region Nordjyllands 2013 -budget.

Den omfatter en udvendig renovering af højhus-bygningen og en indvendig total-renovering af de tre øverste etager for i alt 115 millioner kroner.

Dertil kommer både et kommende kvinde-barn hus, med første spadestik til efteråret, samt en ny behandlerbygning.

- Nu er første etage klar. Etage 108 forventes klar til efteråret, og etage 107 forventes klar i foråret 2018. Disse to etager skal huse de kirugiske sengeafsnit og et ambulatorium, forklarer Henrik Larsen.

Han lægger ikke skjul på, at de mange byggeprojekter er en stor daglig udfordring for både patienter og personale, og der er stadig byggeprojekter på ønskesedlen.

- Vi håber, at regionsrådet vil sætte penge af til renovering af i hvertfald yderligere to etager her i højhuset, siger Henrik Larsen.

Men den næste store udfordring bliver det nye mor-barn hus med blandt andet fødeafdeling og børneafdeling.