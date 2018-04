Nyt opholdssted giver 25 nye job

LØKKEN: Det giver 25 fuldtidsstillinger til socialpædagoger og andre indenfor det arbejdsfelt, at Jysk Børneforsorg har besluttet at åbne et nyt opholdssted i stedet for Havmågen, der lukkede sidste sommer.

Det nye opholdssted, som skal være bopæl for otte unge med komplekse problemstillinger i alderen 14-18 år, etableres i de samme bygninger som Havmågen, men under et nyt navn - og med helt nyt personale.

Jysk Børneforsorg er en paraplyorganisation for opholdssteder over hele landet, og stod også bag Havmågen, som oplevede stor personaleflugt og kritisable bedømmelser fra socialtilsynet.

- Det var en kombination af flere uheldige elementer, der gjorde, at kvaliteten af arbejdet i Havmågen ikke var tilfredsstillende - og gjorde, at vi valgte at lukke stedet, siger Ole Bjerre Jakobsen, der er generalsekretær i Jysk Børneforsorg.

Åbner til efteråret

Det nye opholdssted forventes at åbne 1. oktober og Jysk Børneforsorg og den nyansatte leder af stedet, Mads Thomsen, skal bruge de kommende måneder dels på at få godkendt stedet af Socialtilsynet og på at få ansat personale - som alle skal være i besiddelse af de formelle kvalifikationer, der skal til for at sikre en ordentlig indsats overfor de unge.

- Vi har været i kontakt med Hjørring, Jammerbugt og Frederikshavn kommuner for at informere om vores planer, og de fortæller, at der mangler et tilbud, som det vi vil etablere, siger Ole Bjerre Jakobsen.

På spørgsmålet om hvordan Jysk Børneforsorg vil sikre, at der kommer mere styr på tingene end der var i Havmågen, er Ole Bjerre Jakobsen helt klar i mælet.

- Når vi etablerer et nyt sted, følger vi det altid tæt i lang tid, og jeg kommer til at været tæt på Mads Thomsen i lang tid, siger han.

Mads Thomsen kommer fra et job som afdelingsleder i den sikrede institution Kompasset i Brønderslev og har 15 års erfaring med udsatte unge.

- Vores mål er dels at skabe en institution, hvor de unge føler sig anerkendt og som en del af fællesskabet her og nu og dels at give dem et fundament, de kan bygge videre på senere i deres liv, siger Ole Bjerre Jakobsen.