Nyt posthus på hovedgaden: Hent din pakke - og et stykke smørrebrød

SINDAL:Det er selvfølgelig ikke et posthus, som man kender det fra de glade PostDanmark-dage, hvor der lå et af slagsen i alle byer af en vis størrelse - men du vil kunne hente pakker fra flere forskellige pakkefirmaer fra begyndelsen af oktober i Nørregade i Sindal. Og tilmed gafle et stykke smørrebrød, når du nu alligevel er der.

Det er Praktisk Medhjælper Udvikling (PMU) i Sindal, der er ved at indrette sig i de lokaler, som en gang husede Jyske Bank i stationsbyen.

For ikke så lang tid siden købte møbelhandler Erling Christensen ejendommen - og det er den, PMU nu har lejet.

PMU har 11 forskellige værksteder til elever med indlærings- og funktionsmæssige udfordringer og har base på Ole Rømers Vej i Sindal.

- Her i vores nye lokaler bliver det ikke mere virkeligheds-nært, når hr. og fru Jensen skal betjenes - og det er det, vi skal, så de unge kan få færdigheder og blive en del af samfundet siger PMU-forstander Solveig Vejen. Foto: Torben Hansen

- Her i vores nye lokaler bliver det simpelthen ikke mere virkeligheds-nært, når hr. og fru Jensen skal betjenes - og det er det, vi skal, så de unge kan få færdigheder og blive en del af samfundet, når de er færdige hos os, siger PMU-forstander Solveig Vejen.

Mere end pakker

Pakke-situationen i Sindal har været lidt speciel på det seneste.

Da SuperBrugsen i Sindal lukkede, røg PostNord-pakkerne helt til Lendum, men der var godt nok lidt langt for borgerne i Sindal - så i stedet overtog PMU ekspeditionen på Ole Rømers Vej. Pr. 1. september overtager man også DAO og Bring, mens GLS fortsat skal hentes hos Jane Sko i Sindal.

PMU i Sindal regner med at åbne op på den nye adresse omkring 1. oktober, hvor eleverne altså kommer til at skulle holde styr på pakker fra tre forskellige firmaer - men det er ikke det eneste, man kan få fingre i.

Elever fra køkken-linjen og det kreative værksted sørger for, at man også kan købe eksempelvis smørrebrød og keramik, så der er flere fristelser på hylderne i den gamle bank-bygning.

Dropper Bindslev

Forleden var et par ansatte og nogle elver taget til Nørregade for at tage de nye lokaler i øjesyn.

PMU regner med, at de nye lokaler kan tages i brug omkring 1. oktober. Foto: Torben Hansen

- Jeg tror, det bliver hyggeligt, lød det fra køkken- og catering-eleven Josefine Sørensen.

- Jeg glæder mig også til den kundekontakt, vi får, når vi åbner i Sindal, tilføjer Nora Stürup, der er elev på PMU’s kreative værksted.

I forbindelse med åbnings-planerne i Nørregade har PMU sat den gamle købmandsgård i Bindslev til salg - her har man blandt andet haft kreativt værksted tidligere.

Der går knapt 40 elever på PMU, som også driver botilbud til de fleste af eleverne.