Nyt revyhold er på plads: Kendt tv-figur får ansvaret

HJØRRING:Som Nordjyske allerede i fredags kunne fortælle, så er en ny professionel revy på vej til Hjørring.

Tirsdag formiddag blev sløret så løftet for endnu flere af elementerne i den forestilling, der får premiere 13. marts 2024 på Vendelbohus i Hjørring.

Forestillingen kommer til at bære navnet "Vendsyssel Revyen 2024" - og instruktør af den første udgave af revyen bliver Michel Castenholt.

- Han er superskarp på at se det komiske - og på at finde den komiske timing. Så vi glæder os rigtig meget til at Michel på banen som instruktør, forklarede Benjamin Lanneró, der er både initiativtager og kunstnerisk leder for Vendsyssel Revyen.

Michel Castenholt er kendt fra hyppige optrædener på DR - og denne somemr er han instruktør på Nykøbing Falster Revyen.

Michel Castenholt er blandt andet kendt for figuren Vera, der er kendt fra DR's børne-tv. Nu skal han være instruktør for den første udgave af Vendsyssel Revyen. Arkivfoto

Revyhold med stærk musikalsk profil

Ved pressemødet blev også det øvrige revhold afsløret.

Det mest prominente navn på scenen bliver nok sangeren og entertaineren Jesper Lundgaard, som gennem snart 20 år har gjort sig bemærket for både soloshows og store musicaloptrædener. Dette forår har han blandt andet optrådt med en række shows om Frank Sinatra - og i øjeblikket er han med i "Sønderborg Sommer Revy Show".

- Jeg glæder mig helt vildt til at være en del af den her nye revy i Vendsyssel, sagde Jesper Lundgaard på en video, der blev afspillet i forbindelse med pressemødet i Hjørring.

Blandt de øvrige skuespillere finder man Sara Gadborg. Hun er tidligere sangerinde på Bakken, men nok så bemærkelsesværdigt er hun i øjeblikket nomineret til en Reumert for sin optræden i "Grease - The Musical".

Dernæst optræder også Marie Louise Hansen, der har optrådt i musicals på "Det Ny Teater", "Bellevue Teatret" og Odense Teater". Desuden har hun også spillet med i "Lyset over Skagen". Og så er hun faktisk nordjyde.

- Så jeg glæder mig også til at vende hjem for at optræde, fortalte hun i en video, der blev afspillet ved pressemødet.

Sidste medlem af kvartetten på scenen bliver den kunstneriske leder af revyen, Benjamin Lanneró.

- Rent musikalsk stiller vi med et af de stærkeste revyhold, jeg har set meget længe, forklarede Benjamin Lanneró.

Billetsalg er åbnet

Selv om der endnu er et godt stykke tid til premieren, så er billetsalget til Vendsyssel Revyen allerede gået i gang.

Som nævnt får "Vendsyssel Revyen 2024" premiere 13. marts - og den spiller derefter frem til 23. marts. I løbet af de ti dage bliver der hele 14 revy-forestillinger.

Det er i øvrigt planen, at revyen skal flyttes længere ind i vinterperioden allerede fra 2025. Til den tid vil revyen formentlig blive afviklet i januar og februar - og planerne understreges i øvrigt af den hjemmeside, som den nye revy har valgt. Den hedder www.vinter-revy.dk.