Nytårsaften har sat sine spor: Unge i Hjørring topper smitte-statistikken

HJØRRING:Fester, alkohol og unge - en næsten uadskillelig trekløver, der længe har fået myndighedernes opmærksomhed, fordi tæt kontakt er en effektiv smittespreder, når det gælder coronavirus.

Men trods landsdækkende kampagner for at få unge til at begrænse den fysiske kontakt, tyder noget på, at det ikke helt er lykkedes de unge i Hjørring Kommune at holde den nødvendige afstand hen over nytåret.

5. januar var 5 ud af de 15 nye smittede med coronavirus i kommunen nemlig mellem 11 og 20 år. Dagen før var tallet 17 ud af 27.

Det viser tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der hver dag udsender en oversigt over de nyeste smittetal for de enkelte kommuner.

De tal bekymrer Hjørring Kommunes borgmester, Arne Boelt (S):

- Noget tyder på, at nogle unge har givet den lidt for meget gas til nytår. Det kan vi jo sådan set godt forstå, men tallene er problematiske, siger borgmesteren.

Overvejer ekstra indsats

De seneste dagens smitte blandt unge har fået Arne Boelt til at overveje, om der er tale om en generel tendens, som man som kommune bør forholde sig til.

Kommunen er derfor nu i gang med at få nedbrudt tallene, sådan så man kan se nærmere på, om det er den yngre eller ældre del af aldersgruppen, der udgør størstedelen af de smittede.

- Vi har brug for at finde ud af, hvem de smittede er, så vi har noget at arbejde ud fra, siger Arne Boelt.

Hvis nedbrydningen af tallene viser en klar tendens, overvejer Hjørring Kommune at gøre en målrettet indsats for at komme smitten blandt de unge til livs ved at kommunikere direkte til dem og deres forældre.

Selvom Hjørring Kommune har en overvægt af nye smittede i alderen 11-20 år, er andre aldersgrupper også repræsenteret i smitte-statistikken. De seneste dage gælder det særligt personer mellem 51 og 70, mens der stort set ikke har været smittetilfælde blandt børn fra 0-10 år samt blandt ældre over 70.