Offensiv på vej mod bedre tider

FODBOLD:Vendsyssel FFs offensiv har med blot 19 mål i 22 kampe været ligeså tandløs som en nyfødt panda. Hvis man koger statistikken yderligere ned til forårets kampe, er det ligeså nedslående læsning for vendelboerne. To mål i seks kampe taler sit tydelige sprog.

På trods af den manglende evne til at få modstandermålets netmasker til at bevæge sig, har Vendsyssels klart farligste mand stadig mod på tilværelsen som angriber i den hvide trøje.

- Vi har haft fokus andre steder, end offensiven, men vi er ved at have arbejdet tingene igennem, og det kunne man se i Fredericia-kampen. Vi ændrede systemet, hvilket gjorde, at vi fik flere folk i boksen, og det giver helt sikkert bedre arbejdsbetingelser for mig som angriber, siger Mikkel Agger.

Angriberen har scoret syv gange i denne sæson, og han har en klar forventning om, at den total skal øges i kvalifikationsspillets 10 kampe.

- Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at få scoret flere mål, fordi vores modstandere får mere at forholde sig til med de flere folk, der tager offensive løb. Det er rart. at folk har de forventninger til mig, for det må betyde, at jeg har gjort et eller andet rigtigt. Der er mange andre, der også kan score mål på det her hold, så jeg føler mig overbevist om, at vi nok skal få scoret nogle flere mål, end det har været tilfældet hidtil, siger Mikkel Agger.

VFF viste også tegn på bedre boldomgang i den seneste kamp mod FC Fredericia, og det er en udvikling, som Mikkel Agger hilser meget velkommen.

- Det gør to ting. Vi får mere overskud, fordi vi ikke skal løbe og jagte bolden hele tiden. Det giver os også bedre muligheder for at skabe rum at spille i, da modstanderne bliver tvunget til at flytte sig mere i jagten på bolden. Samlet set bør det give os bedre forudsætninger for at skabe chancer, siger Vendsyssel FF-topscoreren.

Lørdag gælder det en svær udekamp mod Fremad Amager i første runde af kvalifikationsspillet. Det er på sin vis en gentagelse af sæsonpremieren, der også fandt sted i Sundby Idrætspark for Vendsyssel FFs vedkommende. Dengang blev det til et 0-6-nederlag.

- Den kamp levede sit eget liv. Den ligger ikke specielt i baghovedet. Begge hold har eksempelvis fået nye trænere. For os kommer det mere til at handle om, at vi gerne vil have nogle af de samme perioder på bolden, som vi havde i Fredericia. Det kan blive meget afgørende for vores muligheder for at få succes i den her kamp, siger Mikkel Agger.

Der er kampstart lørdag klokken 15.00, og kampen kan følges på Viaplay.