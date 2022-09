Omstridt botilbud kommer helt sikkert ikke til at ligge i Nordjylland

VRÅ:Et botilbud for 20 såkaldt sårbare afviste asylansøgere kommer med sikkerhed ikke til at ligge i Vrå, som der ellers var udsigt til i juli.

Efter at have afvist to indkomne tilbud i en hastudbudssag har Udlændingestyrelsen afgjort, at opgaven ikke bliver varetaget af private, men at man er i dialog med Røde Kors om at de sårbare afviste asylansøgere skal bo på Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland. Det skriver Udlændingestyrelsen i en pressemeddelelse.

I juli blev det ellers offentliggjort, at Botilbuddet Norden havde vundet udbuddet, og de 20 sårbare afviste asylansøgere skulle bo på en ejendom på Bakkevej i Vrå.

Men projektet mødte lokal modstand, og da Hjørring Kommune oplyste, at der på ejendommen på Bakkevej kun var en landzonetilladelse til at drive bosted med syv pladser, og der skulle sættes gang i en procedure med et få en ny landzonetilladelse, blev kontakten revet over.

Herefter blev der sat gang i et hasteudbud, og det er det udbud der nu er afsluttet, uden at nogle har vundet det.

Ved udløbet af fristen for indgivelse af tilbud havde Udlændingestyrelsen modtaget tilbud fra to. Ét tilbud på en samlet løsning og ét tilbud på en delvis løsning af opgaven med at huse de 20 sårbare afviste asylansøgere.

Efter en nærmere gennemgang af tilbuddene har Udlændingestyrelsen – med bistand fra Kammeradvokaten – vurderet, at ingen af tilbuddene lever op til kravene i udbudsmaterialet. Derfor har Udlændingestyrelsen valgt at annullere udbuddet.

Om Botilbuddet Norden har budt på opgaven - efter den oprindelige kontrakt blev revet i stykker - fremgår ikke af pressemeddelelsen fra Udlændingestyrelsen.