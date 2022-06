Omstridt højhus får grønt lys

HJØRRING:En ny offentlig høring har ikke ændret på, at et flertal i Hjørring Byråd nu vil give grønt lys for byggeri af boliger i ti etager lige ved jernbanen på Bispetorv.

Planerne har været længe undervejs og senest har der været en høring med nye detaljer for byggeriet, og angiveligt en mere spiselig arkitektonisk fremtoning.

Planen er at opføre i alt 65 nye boliger fordelt på tre bygninger. Den eksisterende lokalplan giver også mulighed for at at bygge seks etager ovenpå de eksisterende forretninger på Bispetorv, men det har krævet en ny lokalplan at bygge i ti etager, hvor de to nederste kommer til at indeholde parkering til boligerne.

De 65 ny lejligheder bliver fordelt på tre bygninger, hvor den yderste mod banen er ti etager høj. Kilde: Hjørring Kommune

- Det er i området ved Bispetorv og Svanelundsbakken at der kan bygges højt i Hjørring, og derfor synes vi også, at det nye vil passe godt ind i området. Men der er så også ved at være fyldt op i området, siger formand for teknik og miljøudvalget, Søren Homan (K).

Han tilføjer, at de ekstra etager netop vil give ekstra økonomi i projektet til at gøre noget mere ved bygningernes udseende i projektet ved navn Central Park Living, som ejendomsudvikler Lars Kjærgaard står bag.

Flere detaljer og forbedringer af det arkitektoniske udtryk har nu fået politikerne til at nikke til højhusbyggeriet. Kilde: Hjørring Kommune

Det er fortsat i høj grad trafik og parkeringsforhold, der bekymrer i de i alt seks indsigelser, der er kommet ind i den nye høring. De problematikker er imidlertid uddebatteret i en tidligere høring.

- Vurderingen er, at der fortsat vil være parkeringspladser nok på Bispetorv. Der bliver jo også lavet nye parkeringspladser under boligerne. Der er på visse tidspunkter udfordringer med trafikken, og snart åbner der en ny stor daginstitution i området. Men de nye boliger vil ikke komme til at betyde ret meget i den sammenhæng, viser en analyse, påpeger Søren Homan.

Ejeren af nabobygningen gør imidlertid også indsigelse mod, at der i den ændrede lokalplan bliver mulighed for at opføre nogle skure/udhuse ovenpå taget.

Foreningen For Bygnings - og Landskabskultur(FBL) i Hjørring hilser ændringerne i udseendet af bygningerne velkommen, men foreningen mener, at der generelt er bygget for meget og tæt i området, og efterlyser en ny rammelokalplan for hele området.

Flere byrådsmedlemmer ventes da også at stemme imod planerne, da der også er utilfredshed med, at der generelt er presset for mange boliger ind i området.

Hjørring Byråd skal træffe den endelige beslutning om højhusbyggeriet på næstkommende møde.