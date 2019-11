Opfinders klage afvist: Nu kan Kystdirektoratet sandfodre ved Lønstrup

Kystdirektoratet har nu fået grønt lys til at gennemføre sandfodringen ved Lønstrup by. Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort en klage i sagen, så der nu kan tages fat på arbejdet med at sandfodre med 22.500 m3 sand på en cirka 1.000 meters strækning ud for Lønstrup by.

Skagen-opfinderen Poul Jakobsen, der står bag de omdiskuterede drænrør, havde ellers blokeret for sandfodringen ved at indsende en opsættende klage over tilladelsen.

Han mener, at sandfodring er spild af penge, og at myndighederne i stedet skal bruge hans drænrør. Miljøklagenævnet har nu afgjort, at Poul Jakobsen slet ikke er klageberettiget, da han ikke har en særlig tilknytning til området.

Poul Jakobsens klage er afvist

Alt er klart

- På den praktiske side er alt klappet og klart, og vi venter nu kun på, at vejret tillader, at arbejdet kan gå i gang. Vi har gjort alle forberedelser under klagesagens behandling, så vi er klar til at rykke ud af starthullerne med det samme, siger områdechef Niels Kristian Kvistgaard fra Kystdirektoratet.

Ud for Lønstrup by tager havet i gennemsnit en til halvanden meter af kysten hvert år. Efter fælles aftale med Hjørring Kommune har der derfor været sandfodret på strækningen med jævne mellemrum siden 1984. Typisk udføres arbejdet under rolige vejrforhold i sommermånederne, men i denne situation har entreprenøren indvilget i at gå i lag med opgaven under de noget vanskeligere vejrforhold, som vinteren kan byde på.

Sandfodring ved Lønstrup Der skal i alt sandfodres med 22.500 m3 sand på en cirka 1.000 meters strækning ud for Lønstrup by. Sandet bliver kørt til Lønstrup i lastbiler. Det overordnede formål med at sandfodre er at bremse kystlinjens tilbagerykning, opretholde et naturligt kystprofil og dermed en naturlig strandbredde. I hårdt vejr er det fodringssandet, der bliver ført væk, mens den oprindelige kystlinje bevares. Fodringssandet skaber desuden en bredere strand, som giver bølgerne et fladere opløb, bremser dem og dermed forebygger nedbrydning af skrænten fra havet. Ved Lønstrup er kystprofilet stejlt, og derfor rammer bølgerne stranden og skrænten med stor energi, medmindre de bremses af udlagt sand. VIS MERE

- Optimalt set havde vi allerede gennemført sandfodringen, siger Niels Kristian Kvistgaard, men understreger samtidig, at beboerne i Lønstrup fortsat kan sove roligt om natten.

- Kysten ud for byen er generelt i god stand. Sandfodringen er nødvendigt for forsat at opretholde det niveau for beskyttelse, som ligger i fællesaftalen med Hjørring Kommune, siger områdechefen.

Formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V) er lettet over den nye udvikling.

- Det er glædeligt at fornuften har sejret. Det kan jo ikke passe, at én mand, der slet ikke har tilknytning til området, kan blokere for kystbeskyttelse, siger Søren Smalbro.