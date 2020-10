Opfordring fra politi: Kig alle mulige steder efter forsvundet 77-årig kvinde

HJØRRING:En 77-årig dement kvinde fra Hørring, Jytte Rasmussen, forsvandt søndag eftermiddag fra sin adresse på Kastanievej i Hjørring.

Og lige nu mandag morgen leder Nordjyllands Politi med hundepatruljer, drone, hjemmeværn, redningshelikoptere efter kvinden, der er77 år gammel og beskrives som 165 centimeter høj, normal af bygning, lyst pagehår og bærer briller.

- Vi opfordrer på det kraftigste folk i nærområdet nær Kastanievej i Hjørring til at kigge i garager, skure eller andre steder, et menneske kunne tænkes at søge i ly, lyder det fra vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at kvinden formentlig ikke er iført overtøj.

- Vi har haft iværksat søgning med hundepatruljer, hjemmeværn, drone og redningshelikoptere - hvoraf den ene er den store EH 101 fra Forsvaret, der har larmet en del. Det var meget godt, for det gav en reaktion fra et vidne, der har haft kontakt til en kvinden, som vi formoder var Jytte Rasmussen, forklarer vagtchefen.

Cirka klokken 21 var vidnet i kontakt med kvinden syd for Arsenalvej 21 i det grønne område der.

- Her går hun vestpå, og det har selvfølgelig gjort, at vi har forstærket søgningen i det område. Kvinden er ifølge familien godt gående, så vi må opfordre folk også oplandet ved Hjørring i lidt afstand fra både hendes adresse og Arsenalvej til at kigge grundigt efter i deres haver, skure, garager og lignende, hvor hun kan tænkes at have søgt ly for natten, lyder opfordringen fra Jesper Sørensen.

Eftersøgningen er stadig i gang, og der indkaldes mandag morgen nyt mandskab, oplyser vagtchefen, der meget gerne hører fra folk på telefon 1-1-4