Opråb til minkavlere: - Nu skal det stoppe

Nye undersøgelser af smittetilfælde med corona i Hjørring Kommune, viser, at der i mange af tilfældene er en direkte sammenhæng med de minkfarme i kommunen, der har haft coronasmitte blandt dyrene. Det er i alt ti af kommunens 65 minkfarme, heraf tre nye i denne uge.

- Nu skal det simpelthen stoppe! Minkavlerne og deres medarbejdere og ægtefæller skal tage det her ekstra alvorligt, siger Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S).

Smittetrykket stiger i Hjørring Kommune, hvor der ifølge borgmesteren, lige nu er 38 smittede pr. De 20 er i Hirtshals-området, som også har oplevet de seneste tilfælde af smitte på minkfarme.

- Vi ved, at der er nogle, der har dobbeltjob på minkfarme og andre virksomheder, og vi risikerer altså en alvorlig spredning på bl.a. virksomhederne på Hirtshals Havn. Erhvervslivet er alvorligt bekymrede, fastslår Arne Boelt.

Der er endnu ikke en forklaring på, hvordan smitten er blevet spredt mellem minkfarmene, men borgmesteren har svært ved at se anden forklaring, end at det er menneskene på farmene, der har spredt smitten.

- Jeg siger ikke, at alle minkavlere og deres familier og medarbejdere skal isolere sig, men de skal altså være meget forsigtige og bidrage til, at vi får stoppet den her smittekæde nu, siger Arne Boelt.

Nye tilfælde af smitte i Sindal har også relation til minkfarme, oplyser borgmesteren.