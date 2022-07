Oprør mod asylansøgere: Nu er mødet aflyst

Vrå: I går bankede det på døren hos flere af naboerne til Botilbuddet Norden. Botilbuddet skal nemlig gå fra at huse udsatte børn til asylansøgere, der ifølge Ekstra Bladet har domme for både vold og stoffer, og de var derfor inviteret til møde på bostedet i dag klokken 17.

Ingen af naboerne havde hørt noget om ændringen af botilbuddet eller mødet før det, men gik straks i gang med at organisere sig.

Nu viser et skilt udenfor bostedet dog, at mødet er aflyst.

Ifølge Sven Berthelsen, der er nærmeste nabo og sidder i Hjørring Byråd for Socialdemokratiet, kan det være, fordi man mangler en tilladelse til at have det antal beboere, som der kommer til at være, boende.

- Antallet af beboer passer ikke med, hvor mange der må bo der. Lige nu må der bo syv, og så vidt jeg ved, er der flere end syv asylansøgere end det. Det betyder, at Teknik- og Miljøudvalget skal ind over, og fordi det ligger i en landzone, kræver det også en nabohøring. Jeg tror, det er det Norden har fundet ud af, de ikke har i orden, siger han.

Han kan dog ikke afvise, at det postyr, der er opstået også er en årsag.

- Jeg ved ikke, om de havde regnet med, at det ville eskalere så meget, som det har gjort. Det er i hvert fald også et bud, mener han.

Nordjyske har forsøgt at få aflysningen bekræftet, men det har ikke været muligt.