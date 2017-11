Optælling tog for lang tid

HJØRRING: For en af de valgte kandidater i Hjørring byråd, blev valgnatten lidt ekstra spændende, og det viste sig da også hurtigt, at et chok over tilsyneladende at være dømt ude, trods et godt personligt valg, var ubegrundet.

De to socialdemokrater, Tim Jensen og Børge Bech måtte med stemmelighed, (237 stemmer) igennem en nervepirrende lodtrækning. Alle fik nemlig den opfattelse, at lodtrækningen gjaldt det yderste mandat, og at taberen af lodtrækningen var ude.

- Jeg synes selv jeg havde haft et godt valg, så jeg undrede mig, og lige da jeg tabte lodtrækningen, blev jeg helt væltet omkuld, fortæller Tim Jensen.

Det varede dog kun nogle få minutter, før det gik op for Tim Jensen, at det slet ikke var det yderste mandat, men blot rækkefølgen som nummer syv og otte, der var lodtrækning om. Socialdemokratiet fik 15 mandater ved valget.

Pudsigt nok fik de to kandidater hver to ekstra stemmer ved onsdagens fintælling og stod altså fortsat lige.

Det trak længere ud

Det trak generelt længere ud med optællingen af de personlige stemmer ved dette kommunal -og regionsrådsvalg i Hjørring Kommune, end tidligere. Det betød, at det først var ud på de små timer på valgnatten, at de personlige stemmer var klar. Også fintællingen dagen efter tog længere tid.

- Vi må erkende, at der på nogle af de 21 valgsteder er gået lidt for lang tid. De politisk udpegede tilforordnede har jo også meget andet de skal følge med i, end at deltage i optællingerne. Vi overvejer at have flere administrative medarbejdere til at deltage i optællingerne næste gang, fortæller sekretariatschef på borgmesterkontoret, Signe Kjær.

Hun mener måske også, at bestræbelserne på et helt nøjagtigt første resultat, har haft lidt for høj prioritet i forhold til hurtighed.

- Der var flere valgsteder, hvor der blev talt efter flere gange på valgaftenen, fotæller Signe Kjær.

Onsdagens fintælling rykkede rundt på nogle stemmer, men ikke noget, der fik betydning for mandatfordelingen.

Der er snart et nyt valgsystem på vej med mere digitalisering. Der er dog ingen planer om at gøre selve valghandlingen digital.