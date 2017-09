Optur for nedkørslen

NR. LYNGBY: Frygten for, at Hjørring Kommune har planer om at sløjfe nedkørslen til stranden i Nr. Lyngby og eventuelt erstatte den med en trappe, havde mandag aften fået cirka 200 mennesker til borgermøde på Lyngby Mølle Feriecenter, og det stod da også hurtigt klart, at truslen om at fjerne nedkørslen måske aldrig har været helt reel.

I hvert fald fastslog Hjørring Kommune, der har driftsansvaret for nedkørslen, at kommunen var kommet for at lytte til, hvad Nr. Lyngby ønsker. Og det var der ikke den mindste tvivl om:

- Vi er enige om at nedkørslen skal bevares. Hvis man sløjfer den, kan man lige så godt lukke helt ned herude, siger formand for Nr. Lyngby Borgerforening. Hans Jørgen Krogh.

Sommerhusejer Jens Chr. Jessen, der er kommet i Nr. Lyngby i 30 år:

- Nedkørslen og adgangen til stranden er en vigtig del af Nr. Lyngbys identitet. Den lette adgang til stranden betyder rigtig meget herude.

Formand for kommunens teknik og miljøudvalg, Ole Ørnbøl (S) medgav da også, at en fjernelse af nedkørslen ikke er realistisk.

- Det er rigtigt, at det er blevet sagt i en henkastet bemærkning ved en besigtigelse herude, men det vil medføre meget store udfordringer, blandt andet i forhold til beredskabets adgang til stranden. Hvis Nr. Lyngby ønsker at bevare den, så arbejder vi videre med det, siger Ole Ørnbøl.

Nedkørslen og erosionen

Det har dog været fremme i debatten, at nedkørslen, der efterhånden stikker et stykke ud i havet, måske forstærker erosionen og dermed truslen mod de udfordrede grundejere tæt på skrænten.

- Der er ikke belæg for at sige, at nedkørslen skaber læsideerosion. Ser man kystlinjen langt oppefra flugter sydsiden med nordsiden af nedkørslen. Men med tiden kan den måske blive et problem, sagde specialkonsulent Thomas Lomholt.

Spørgsmålet er nu, hvad der skal ske med nedkørslen. I princippet kan den blive ved at være som den er. Men der er tanker om en ændring, så den bliver trukket længere ind og kommer til at indgå i et helt nyt kystsikringsprojekt, som otte af de mest truede grundejere søger om på en 130 meter lang strækning.

- Nu bliver det afgørende, hvad vi kan få afsat på budgettet til kystsikring, og så vil vi senere træffe en beslutning om en løsning, siger Ole Ørnbøl.