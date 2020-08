Ordentligt brag markerede afslutningen på Hjørrings første naturvilde år

HJØRRING:40 sitkagraner langs kirkestien i Hjørring Bjerge fik kort før klokken 13 lørdag afbrudt livet med et brag, da miljøminister Lea Wermelin trykkede på knappen, der i sikker afstand styrede en kontrolleret sprængning. Alt sammen i en god sags tjeneste, for de døde træer vil, efterhånden som de rådner, blive hjemsted for et mylder af insekter og smådyr.

Sprængningen var en del af den formelle markering af første år med projektet "Naturkommunen Blomstrer Vildt" med masser af store og små aktiviteter, der skal give naturen mere plads i Hjørring Kommune

Se video af træ-sprængningen (fotograf: Kim Dahl Hansen):

Herunder fortæller miljøminister Lea Wermelin om planerne:

Ifølge P4 Nordjylland har projektet givet særdeles flotte resultater: I et år har haveejere, virksomheder og landmænd udlagt hvad der svarer til 200 fodboldbaner til vild natur, og det har gjort en forskel.

Antallet af sommerfugle er firedoblet, bierne fordoblet og svirrefluerne tidoblet, lyder det fra DR.

På hjemmesiden naturkommunen.dk kan man læse om de mange initiativer, der er spredt over hele kommunen. Projektet, der overordnet går ud på at skabe flere levesteder for vilde blomster og insekter, fortsætter til gavn for mangfoldigheden i naturen i hele Hjørring Kommune.

Et videoselskab og Danmarks Radio med "bonderøven " Frank Erichsen i spidsen har fulgt projektets første år, og det bliver der en tv-serie på DR1 i løbet efteråret

Efter nedlæggelsen af de store træer, blev der plantet et 6,5 meter højt egetræ og 10 hvidtjørn.

Her kan du høre naturformidler Morten DD fortælle om resultater af projektet i Hjørring Kommune: