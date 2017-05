Overby: - Vi kan selv afgøre det

HJØRRING: Vendsyssel FF står stadig med gode kort på hånden for at sikre sig en plads blandt de tre bedste hold i NordicBet-Ligaen - i hvert fald skal holdet møde alle sine direkte konkurrenter i kampen om de placeringer, der giver adgang til oprykningskampe til Superligaen.

- Jeg synes, det er helt fint, at vi skal møde topholdene. Vi har jo eksempelvis set, at vi ikke magtede at tage de tre point hjemme imod Næstved, selvom de ligger i bunden. Til gengæld har vi også nærmest matchet FC København over 90 minutter i DBU Pokalen. Så det er vigtigt, at vi selv har muligheden for at afgøre det. Det er som om, at man bliver en smule mere opsat til de her kampe, og det skal vi forsøge at udnytte, siger backen Christian Overby.

Torsdag aften møder Vendsyssel Skive, der har overrasket mange, i weekenden besøger man Helsingør, der ligger på tredjepladsen, og siden venter kampe mod HB Køge og Hobro IK.

- Skive har overrasket, men de har vist sig at have et rigtig godt kollektiv, hvor der også er plads til nogle enkelte individualister. Men vi skal bygge videre på vores eget spil og det nye koncept. Det virker som om, at relationerne spillerne imellem er blevet gradvist bedre, som tiden er skredet frem. Og vi skal klart gå efter de tre point imod Skive, siger han.