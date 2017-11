Overby: Det var stolpe ud

VIBORG: Der stod 2-0 på lystavlen, da søndagens NordicBet Liga-dyst mellem Viborg og Vendsyssel FF blev fløjtet af.

Et resultat, der naturligvis vakte skuffelse i den nordjyske lejr. Men også et resultat, der ifølge venstrebacken Christian Overby ikke var helt retfærdigt.

- Det var en af de kampe, hvor det er stolpe ud, mens de andre har den smule medgang, der skal til. Først 10 minutter før tid fik de scoret, og det var et lidt heldigt kludemål. Det tvang os til at satse og spille med tre nede bagved, og de straffede de til at lukke kampen, sagde Christian Overby efter kampen.

Han roste samtidig Viborg for at være en svær modstander.

- De lukkede dygtigt ned for vores hurtige folk, og samtidig manglede vi den skarphed, vi ellers har vist i de seneste kampe. Men vi overvintrer altså stadig på en delt førsteplads, hvis vi vinter efterårets sidste kamp i Vejle. Så det har været godkendt.