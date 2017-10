Overby: Humøret er højt

FODBOLD: Efter en længere skadespause var der tydelig fodboldglæde hos forsvarsveteranen Christian Overby, da han medvirkede i samtlige 90 minutter af søndagens hjemmebanesejr mod HB Køge.

Sejren betyder, at Vendsyssel kun er et enkelt point fra Vejle, som lige nu sidder på andenpladsen i NordicBet Ligaen.

- Humøret er højt. Vi får endelig en sejr og tre point. Det betyder, at vi er med igen. Vi spiller en rigtig, rigtig god kamp, sidder tæt i alle vores dueller, og vi er bare rigtig gode, siger Christian Overby efter en velspillet kamp fra det nordjyske hold.

- Det er altid dejligt at være tilbage, og man føler sig som en på et par og tyve igen, når man får lov til at komme ind og være en del af det, så det er helt fantastisk, siger 32-årige Overby.

Også holdets cheftræner Erik Rasmussen kunne mærke, at forsvarsprofilen var tilbage på sin vante plads.

- Christian Overby leverede en rigtig, rigtig god indsats, og hans energi og hans lederskab på banen er rigtig vigtigt for os, siger han.

Holdet måtte til gengæld undvære både Andreas Kaltoft og Jakob Hjorth i dagens opstilling, da de begge havde pådraget sig småskader i løbet af ugen, som cheftræneren dog forventer, de hurtigt kommer sig over.