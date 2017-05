Overby: Vi vil vinde for Chris

Christian Overby og Vendsyssel FF kan i eftermiddag tage et vigtigt skridt mod oprykning til Alka Superligaen med en sejr over HB Køge Arkivfoto: Torben Hansen

HJØRRING: To sejre og så kan Vendsyssel FF (VFF) kalde sig superligaklub.

Sådan er status før den nervepirrende afslutning i NordicBet Ligaen, der for VFF’s vedkommende starter med en hjemmekamp i eftermiddag mod HB Køge.

Tre nordjyske point her vil betyde en finale om den direkte oprykning i Hobro i sidste spillerunde.

- Det er et helt fantastisk scenarie. Vi glæder os helt vildt, for det er jo den her slags kampe, der er fede at spille, siger kantspilleren Christian Overby, der håber på at få en sæson i superligaen, inden han - måske - stiller støvlerne på hylden.

Anfører Chris Sørensen har allerede meldt ud, at han indstiller en lang flot karriere, når sæsonens sidste kamp ude mod Hobro er spillet.

- Det vil betyde rigtig meget for os alle, hvis vi kan give Chris en fantastisk afslutning på karrieren med en oprykning til superligaen. Det øger bare motivationen, siger Christian Overby.

Træner Erik Rasmussen kan glæde sig over, at han råder over en skadesfri trup.

- Alle er helt klar, og der er utrolig stor konkurrence om pladserne. Det ser virkelig lovende ud. Men vi skal ikke se for langt frem og bruge tiden på at drømme. Vi skal holde fokus på HB Køge og sørge for, at vores præstation er i orden. Så skal det nok gå, fastslår Christian Overby.