Overby er på vej tilbage

FODBOLD: Da Vendsyssel FF senest var i aktion i Nordicbet Ligaen, var det uden holdets mest rutinerede spiller.

Venstrebacken Christian Overby sad ude med en skade, og den gør ham også til tvivlsom til tirsdagens udekamp mod Fremad Amager.

- Jeg har været lidt uheldig. Jeg fik et hold i ryggen i vores kamp mod Brabrand, og siden er jeg også blevet ramt af nogle andre småskader, men det går heldigvis fremad igen, siger Christian Overby.

I 1-3-nederlaget mod Esbjerg måtte Vendsyssel-træner Erik Rasmussen derfor opfinde en utraditionel løsning på venstre back. Substitutten Benjamin Lund var nemlig også skadet, og derfor var det den brasilianske offensivspiller Washington Brandao, der måtte ned på den for ham uvante plads.

- Det er ikke hans naturlige position, men med det i betragtning gjorde han det rigtig fint. Esbjerg har nogle rigtig gode kanter, men dem tog han jo pynten af, siger Christian Overby.

Brasilianeren kunne dog ikke forhindre, at Vendsyssel tabte kampen mod Esbjerg, og det var en streg i regningen efter en ellers god sæsonstart.

- Alligevel synes jeg, at vores sæsonstart er særdeles godkendt. Der var ikke mange, der havde regnet med, at vi kunne spille med i toppen af tabellen, når man ser på, hvor mange udskiftninger der var i løbet af sommeren, men vi må bare sige, at vi er blevet tilført nogle spillere med rigtig store kvaliteter, siger Christian Overby.

Tirsdagens opgør mellem Fremad Amager og Vendsyssel FF bliver fløjtet i gang klokken 16 i Sundby Idrætspark.