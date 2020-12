Overfald på 12-årig ved skole: Tæskehold dømt

To unge fra lokalområdet stod onsdag tiltalt ved retten i Hjørring i sagen om et voldeligt overfald mod en 12-årig dreng fra Hjørring søndag 27. september om aftenen nær Højene Skole i Hjørring.

Sagen vakte ikke mindst opsigt, fordi overfaldet blev filmet, og efterfølgende blev filmen delt på sociale medier.

De to unge tiltalte på 17 år og 15 år erkendte at have været til stede under overfaldet, men afviste at have deltaget i overfaldet i det omfang som anklagemyndigheden mener.

De var begge tiltalte for at have skubbet, slået og sparket den nu 13-årige dreng. Den 17-årige blev også dømt for at have delt den video, der blev optaget af overfaldet. Det var dog ingen af de tiltalte, der optog videoen. De to unge blev dømt efter anklageskriftet, og dommen lød på 50 dages betinget fængsel til den 15-årige og 60 dages betinget fængsel til den 17-årige.

De er ikke tidligere straffet og bliver nu også indkaldt for Ungdomskriminalitetsnævnet, som skal vurdere eventuelle yderligere foranstaltninger.

Der er yderligere tre unge på 14, 14 og 13 år indblandet i sagen, men de er under den kriminelle lavalder, og deres sager bliver derfor kun behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Om motivet til overfaldet siger anklager Mette Bendix:

- Det var nogle uoverensstemmelser, hvor offeret skulle have sagt noget om en af dem, der deltog i overfaldet. Men de tiltalte i denne sag var ikke direkte indblandet i de uoverensstemmelser, så det var ikke så meget, der kom frem om det, fortæller Mette Bendix.

Begge unge modtog dommen.