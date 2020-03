Overraskelse: Hjørring Revyen udskifter instruktør

HJØRRING:Hjørring Revyens direktør Henrik "Baloo" Andersen afslørede mandag formiddag under et pressemøde på Vendsyssel Teater, at revyen skifter instruktør kun fire uger før prøvestart.

Frede Gulbrandsen, som instruerede succesrevyen i fjor, har måttet melde fra af private årsager, hvilket giver plads til revyveteranen Donald Andersen.

- Jeg tænkte mig om et minut, før jeg ringede til Donald, sagde Henrik "Baloo" Andersen.

- Det drejer sig om at finde en instruktør, som jeg ved, at revyholdet og jeg er tryg ved. Vi kender alle Donald, så revyen er i de bedste hænder.

Donald Andersen overgik sin direktør. Han betænkte sig i 30 sekunder, før han sagde ja!

Donald Andersen har både stået på scenen i Hjørring Revyen og han instruerede den i 2014 og 2015.

For tiden arbejder han på Vendsyssel Teater. Han er instruktør på teatrets næste egenproduktion Margaridas Metode.