Overraskende: Sådan går det med handlen i butikker

HJØRRING:Der bliver talt meget om, at mere og mere handel flytter på nettet, og at flere fysiske butikker bukker under, men faktisk viser en detailhandelsanalyse fra Hjørring Kommune, at der i 2021 blev handlet væsentligt mere i kommunens butikker end i 2016, og samtidig er antallet af butikker også kun faldet marginalt, når man ser på kommunen som helhed.

Butikkerne i Hjørring kommune omsatte i 2021 for 4,3 milliarder kroner, hvilket er godt 400 millioner kroner mere end i 2016.

Flere turister er en af årsagerne til fremgangen. Andelen af omsætningen, der kommer fra turister er i perioden steget fra 11 procent til 18 procent, og turisterne bidrog i 2021 med omsætning for 800 millioner kroner.

Der var i 2022 371 butikker i Hjørring Kommune, hvilket blot er 7 færre end i 2017. Tilbagegangen på to procent er lav sammenlignet med udviklingen på landsplan, hvor der er blevet ti procent færre butikker siden 2013.

Flytter fra bymidten

Der sker dog forskydninger i handlen. Hjørring by har samlet set styrket sin position som handelsby, men en større del af handlen er flyttet fra midtbyen og ud til de større udvalgsvare-butikker som Elgiganten, Bauhaus og Biltema.

I 2010 stod bymidten for 47 procent af omsætningen mod 37 procent i 2021. Hvis udviklingen fortsætter, vil butikkerne langs indfaldsvejen Frederikshavnsvej om få år have en større omsætning end bymidten.

Ser man på kommunen som helhed, går nogle byer frem, mens andre går tilbage. Omsætningen i kommunens anden største handelsby Hirtshals er presset, mens der fx. er stor fremgang i Løkken. Her er omsætningen vokser med 76 millioner kroner siden 2017. Det er især dagligvarer og beklædning, der trækker fremgangen.

Kortet viser udviklingen i procentpoint fra 2016 til 2021 i handelsbalance i byerne i Hjørring Kommune. Et stigende tal udtrykker, at byen har styrket sin position - enten ved at de lokale handler mere i byens butikker, eller ved, at der kommer flere kunder udefra. Kilde: Detailhandelsanalyse, Cowi

- Samlet set går det langt bedre med handlen, end man kunne frygte, og vi er jo bl.a. i fuld gang med en række tiltag, der blandt andet gerne skulle styrke handlen i Hjørring midtby, siger formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Homann (K).

Detailhandelsanalysen fra COWI anbefaler, at der sættes klare grænser for udviklingen af handlen langs indfaldsvejen Frederikshavnsvej i Hjørring for at styrke udviklingen i Hjørring bymidte.

Der skal bakkes op om de byer, der har voksende handel i kommunen, men der er også brug for hjælp til de byer, hvor handlen er presset.

Der skal fastlægges en klar centerstruktur i Hjørring by, så der fx. alligevel kan blive mulighed for, at der kommer en Bilka til byen, og så skal man være opmærksom på, at flere turister også giver mere handel i store dele af kommunen.