Overskud på Hjørring Teater trods corona

HJØRRING:Teaterforeningen Hjørring Teater kommer ud af sæson 2019/2020 med et lille overskud på 25.000 kroner trods de mange coronaflysninger i foråret.

Det skriver teatret i en pressemeddelelse efter generalforsamlingen torsdag aften.

Formanden Anne Mette Ovesen gennemgik i sin beretning den forrige sæson, der havde mange gode og spændende forestillinger, men som måtte aflyse alle seks forestillingerne i foråret på grund af corona.

Det har naturligvis givet et økonomisk tab, men trods det, er regnskabet afsluttet med et lille overskud. Den daglige leder Inge Reenberg har været hjemsendt med lønkompensation, og Teaterbutikken har derfor i en periode været lukket, men igen åben og klar til at servicere publikum.

Hjørring Teater er klar med en ny sæson med 15 forestillinger, og der tages alle de nødvendige forholdsregler, i forhold til restriktioner vedrørende corona. Det betyder, at der er færre antal pladser i den gamle teatersal på Vendelbohus, hvor Hjørring Teater spiller de fleste af sine forestillinger.

Trods færre antal pladser håber Hjørring Teater alligevel, at kunne gennemføre sæsonen, og der er senest fra regeringen vedtaget en underskudordning for teaterforeningerne, hvilket Hjørring Teater jo er.

Anne Mette Ovesen berettede også om den positive udvikling, der er på Vendelbohus, hvor teaterforeningen viser sine forestillinger. Vendelsbohus har blandt andet fået et restauratørpar, der har åbnet såvel køkken og restauranten, det betyder blandt andet, at publikum kan spise middag inden forestillingerne.

Generalforsamlingen godkendte såvel beretning, som regnskab og budget.

Genvalgt til bestyrelsen blev Anne Mette Ovesen, Ejnar Munk Svendsen og Finn Bredahl Jørgensen.

Efter generalforsamlingen var der mulighed for spisning, inden sæsonen blev startet med forestillingen ”Hurra”. Jacob Morilds jubilæumscabaret.