Overvejer politianmeldelse ved Nr. Lyngby

LØNSTRUP: Udjævning af et fredet naturområde i Nordjylland får nu Hjørring Kommune og Kystdirektoratet til at overveje at indgive politianmeldelse.

I dagene op mod jul er et område på størrelse med to fodboldbaner blevet udjævnet i et sommerhusområde syd for Lønstrup.

Efterfølgende er sand og buske skubbet i havet, hvorefter der er hældt beton på.

Formand for teknik- og miljøudvalget Ole Ørnbøl (S) har aldrig tidligere set noget lignende.

- I de 28 år, jeg har beskæftiget mig med det her område, har jeg aldrig set en lignende form for selvtægt, siger han.

Ole Ørnbøl vurderer, at indgrebet kan være bestilt af sommerhusejere, der har ønsket at beskytte deres ejendomme fra havet, der æder sig ind i klitterne.

Der er ikke givet tilladelse til kystsikring i området, da det er fredet som et såkaldt Natura 2000-område.

Desuden strider indgrebet mod kommunens lokalplan for området, der forbyder regulering af terrænet.

- Det er så kæmpestort et indgreb, at jeg vil vove den påstand, at man har ødelagt naturen i væsentlig grad, siger Ole Ørnbøl.

Udvalgsformanden regner med, at kommunens teknik- og miljøudvalg på dets næste møde vil tage stilling til, om der skal ske en politianmeldelse.

Det vil i givet fald ikke være første gang.

Sommerhusejere i området er ifølge udvalgsformanden to gange tidligere blevet politianmeldt.

Det skyldtes, at der blev lagt store granitblokke ud i havet for at bryde bølgerne og beskytte klitterne mod erosion.

Lokalpolitikeren forstår sommerhusejernes frustration over, at havet æder mere og mere af kysten.

Men det berettiger ikke til selvtægt, understreger han.

Hos Kystdirektoratet oplyser presse- og kommunikationschef Lillian Clemmensen, at man undersøger omfanget af skaderne.

Det sker med henblik på at vurdere, om der skal indgives politianmeldelse.

/ritzau/