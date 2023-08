Her er politiets vurdering af mystiske huller i skilte på motorvejen

Det er et velkendt fænomen, at der trykkes på speederen på de nordjyske motorveje - mere usædvanligt er det, at der også trykkes på aftrækkeren.

Det har dog tilsyneladende været tilfældet på motorvejsstykket mellem Hjørring og Vrå.

I sydgående retning - en kilometer før afkørslen til Vrå - ser det unægtelig ud som om, at der for nylig er blevet plaffet et par huller i motorvejsskiltet. Endnu flere huller er der skiltene på samme strækning fem kilometer før Vrå.

Her er vi fem kilometer fra Vrå på motorvejen i sydgående retning - men længere fremme, en kilometer fra afkørslen, har endnu et skilt fået en hård medfart. Foto: Bente Poder

- Vi har ikke fået en anmeldes på det, men en af mine kolleger har set det og gjort opmærksom på det. Og vores vurdering er, at det er skudhuller, siger politikommissær Lars Jensen fra Nordjyllands Politi i Hjørring.

Kan det være et uheld i forbindelse med jagt i området?

- Nej, vi tror, at der skudt til måls efter det - det er jo også mere end et skilt, der er blevet ramt mellem Hjørring og Vrå. Vi har orienteret Vejdirektoratet, så de kan komme og skifte dem, siger Lars Jensen.

Politikommissær Lars Jensen. Arkivfoto: Martin Damgård

Kan det være personer, der har skudt mens bilen har kørt?

- Det er et godt spørgsmål. Men mon ikke man i en stille stund har holdt ind i nødsporet for at skyde til måls?, tænker politikommissæren højt.

Politiet hører gerne fra borgere, der måtte have set eller hørt noget i relation til de ødelagte skilte på 1-1-4.

- Der venter et stort erstatningskrav, hvis det lykkedes at finde ud af, hvem der har gjort det, fastslår Lars Jensen.