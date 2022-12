På Hjørrings ældste værtshus hygger både unge og ældre

Postgaarden i Hjørring er et beskedent værtshus, men med sit store udeområde formår værtshuset at omfavne både unge som ældre.



Det har Emilie Brovn Sørensen, der selv er en af Hjørrings unge, forfattet følgende reportage om.





HJØRRING: Det nyeste hit, dyre flasker og belysningen er ikke i højsædet, når du træder ind på Postgaarden. Væggene, som har lidt under mange års cigaretrøg, er på strategisk vis malet karrygule. Det samme med listerne; Tuborgs flaskegrønne farve.

De ældre mahognistole, som er parret med egetræsborde med en glasplade i midten, hvor man kan se ned til en stor mængde kapsler, står tungt i rummet.

Væggene prydes af Poul Thomsens tomme ølsamling. En stamkunde fra Tornby, som efter at have drukket og samlet omkring 1200 forskellige slags øl, kom til konklusionen om, at en grøn pilsner nu engang måtte være hans yndlings. Denne samling står nu på display på sirlige rækker og dækker samtlige vægge på det lille brune værtshus.

Øl til 20 øre

Alt dette danner rammerne for det originale værtshus, som har ligget på Skolegade 19 i 118 år. Fra dengang i 1904 hvor øllene kostede 20 øre, og timelønnen for en faglært arbejder var 46 øre.

Dengang hvor hospitalet og grundskolen lå på samme gade, og hvor rådhuset lå et stenkast derfra.

Væggene prydes af Poul Thomsens tomme ølsamling. Privatfoto

Postgaarden har altid haft åbent fra 07-00, og det har de stadig. Dog har de udvidet åbningstiderne fredag og lørdag til klokken 3. Med undtagelse af udeområdet.

- De unge mennesker larmer jo ... Og vi har både naboer til den ene side, den anden side, og over os. Så udeområdet lukker klokken 00, siger Lenette, som har aftenvagter på Posten.

Ifølge hende er det et passende tidspunkt at sende de unge videre.

- På det tidspunkt af døgnet trænger de unge til noget højt musik. Så de kan lige nå toget til Aalborg, eller også kan de tage på Zwei Grosse.

Hun tilføjer, at stamkunderne på den måde også kan få lidt ro igen, når de unge smutter.

Postens venner

Hjørring kommune har i mange år haft en tilskudsordning til Den Blå Sociale Café, som har fungeret som et værested for mennesker, som er ensomme, hjemløse eller har andre udfordringer.

Tilskuddet til Den Blå Sociale Café er blevet sparet væk af kommunen, og hertil har Postgaarden et fællesskab, som flere borgere tyr til; Postens venner.

Konceptet “Postens venner” er henvendt til stamkunderne, og er et fællesskab, som holder arrangementer året rundt. Det er specielt i julemånederne de oplever en øget tilslutning.

- Vi har ikke flere pladser til landturen i år, siger Lenette, og tilføjer, at de derfor har lavet en venteliste.

Overdækket oase

“Chong Carlo, Chong Carlo, Chong Carlo. Han dribler hele dagen så kombardo.”

Et af de lokale fodboldhold fra HI er samlet ved det længste bord-bænke sæt i gårdhaven, som sidste sommer fik den helt store opgradering.

Populariteten af det lille sted gjorde, at Posten var nødt til at udvide. Derfor er der i baggården skabt en overdækket oase med store sammenhængende Royal-parasoller, varmelamper, bordebænkesæt og tæpper.

Gårdhaven fik sidste sommer den helt store opgradering. Privatfoto

Med seks kasser øl placeret på de rød- og hvidternede duge skråler fodboldholdet slagsange, fordi de ikke er rykket ned. Det vil sige, de bliver i Jyllandsserien. En præstation der er værd at fejre.

- Vi plejer at sidde ovre i VIP-området, som i princippet ikke har noget med vigtige personer at gøre. Men i stedet er et eftertragtet indhak à to rækker bænke. Bænkene står i forlængelse af baren, og har desuden områdets bedste varmelamper. Men i dag var vi for mange til VIP, siger 22-årige Emil Klitholm, som ifølge sig selv er en af Postens stamkunder.

Efter han er flyttet til Aalborg, har han skiftet størstedelen af månedens byture i Hjørring ud med Gaden. Dog drager han cirka en gang om måneden hjem til Hjørring, og Posten.

De unges fraflytning

Unge mennesker i Hjørring Kommune flytter til de større byer, så snart de har fået studenterhuen på hovedet, og dette billede spejler sig også i Postens unge besøgende.

Som Emil Klitholm nævner, er de større byer mere attraktive, både i forhold til uddannelsesmuligheder, men også i forhold til bylivet.

Selvom Hjørring gør et ihærdigt forsøg på at finde løsningsforslag til de unges fraflytning, finder du ikke mange i det ellers store udeområde, som ikke går på gymnasiet.

Ned af de tre trin, som fører til udeområdet, træder en deltager fra den nyeste sæson af Ex On The Beach ind i rummet. Og her er det tydeligt, at byen ikke er større end sine 25.644 borgere.

Fem fulde bankmænd

En kollektiv hvisken opstår på de fyldte bænke. “Det er hende fra Ex On the Beach” hvisker den ene til den anden, imens deltageren i ubehag bevæger sig op mod baren.

Fem herrer, som har været til julefrokost i banken, og som tydeligvis ikke har noget begreb om diverse reality programmer, spotter en anden ung kvinde, og den ene mand tilbyder hende, på ugalant vis, shots.

- Kan vi få en omgang Louises fisse til den unge dame her?

De fem sølvræve i matchende blå skjorter og sorte jakkesæt står og hænger i baren, pifter og forsøger at samtale med de unge kvinder, som nærmer sig baren i forsøget på at købe en øl.

- Skal du have øl eller Louises fisse?, siger de og ler af navnet på shotsene, og med manglende forståelse for diverse sociale regler om hvordan man kommer i kontakt med kvinder i 2022.

- Hvor gammel er du? Skal du have de shots eller hvad?, siger den ene mand for tredje gang, uden at have fået et svar.

- Jeg er 20, og nej jeg skal bare købe en kande, siger den unge kvinde lettere irriteret.

- Nåå. Vi er også 20. Plus, minus du ved ...

Den ældre bartender Per, som har arbejdet på Posten i mange år, ved godt hvornår han skal træde ind i en samtale.

- Er det en kande “Passionardar” du skal have?, siger han og vifter med en plastikkande fra Cult, som godt kunne trænge til en udskiftning ...