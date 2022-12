På stationsbyens posthus kan du også fikse frokosten og julegave-indkøbet

SINDAL:Ligesom telefon- og moviebokse så smager det gamle, klassiske posthus også lidt af nostalgi, men ikke desto mindre har et af slagsen netop slået dørene op i Sindal - i en moderne udgave.

Hjælper elever videre PMU (Praktisk Medhjælper Uddannelse har en række forskellige værksteder til elever med indlærings- og funktionsmæssige udfordringer og har ellers base på Ole Rømers Vej i Sindal. Der går 45 elever på PMU, som også driver botilbud til de fleste af eleverne. Ved at arbejde i de forskellige værksteder - og eksempelvis betjene kunder i Nørregade - forsøger man at geare de unge til på sigt at kunne komme videre i anden uddannelse eller job, ofte på særlige vilkår. Ejendommen i Nørregade er blevet købt af møbelhandler Erling Christensen, og den har PMU så efterfølgende lejet.

Til stor begejstring for lokalbefolkningen i stationsbyen har PMU (Praktisk Medhjælper Uddannelse) åbnet et pakkeudleveringssted i lokalerne, der tidligere husede Jyske Bank - her er man central for Bring, PostNord og Dao, mens GLS er i stald på den anden side af vejen hos Jane Sko.

- Mandagen efter Black Friday havde vi 500-600 pakker - og her i julemåneden kommer de vel 200 - 300 dagligt, fortæller PMU-forstander Solveig Vejen.

Der har været masser af kunder i butikken fra dag ét siden for nylig. Foto: Kim Dahl Hansen

Øl og julekort

Torsdag ved middagstid kommer Svend Hjort forbi for at hente en pakke med 12 juleøl fra Herslev Bryghus. Det er en nærmest alkoholfri øl, der går under navnet Snefri.

- Den er virkelig god, lyder det fra Svend Hjort, der ikke kun glæder over indholdet i flaskerne.

- Det er blevet nemt at komme på posthuset igen, konstaterer han.

Isabella Thomsen er elev på PMU og "postmester" på Socialøkonomiske Ruth. Foto: Kim Dahl Hansen

- Hej, jeg kommer for at sende et brev - der går så lang tid imellem, at de tømmer de postkasser, lyder det fra Helene Brixen - endnu en kunde, der er dumpe ind.

Hun skal sende et julekort og har på forhånd købt porto i PostNords app. Det er nemlig et såkaldt "pengeløst posthus". I butikken printes en label, der ryger på brevet.

PostNord kommer forbi dagligt, så brevet ligger ikke og samler støv.

Til salg i hovedgaden Borgerne i Sindal kan glæde sig over, at der er ved at komme mere liv i Nørregade.

Hovedgaden blev ellers hårdt ramt, da SuperBrugsen lukkede for knapt et år siden.

Ejendommen er lige nu sat til salg via Nordicals Vendsyssel for 4.995.000 kr.

I dele af bygningen er der lejere - Jane Sko, frisør Julie Hein og Sindal Billardklub - mens de gamle brugs-kvadratmeter er tomme.

Bibliotekarens frokost

Sindals nye butik har navnet Socioøkonomiske Ruth - og foruden alle pakkerne, så sælges der også kulinariske fristelser og brugskunst fra flere af PMU's værksteder.

Og det er sidstnævnte kategorier, der er spot på, da det igen siger ding-dong fra døråbningen.

Kirsten Gundersen, der arbejder som bibliotekar på Sindal Bibliotek et stenkast derfra, er trådt ind.

- Det er bare så dejligt, at man lige kan smutte op og finde sin frokost. Og dejligt, at der kommer mere liv i Nørregade, siger hun.

Valget faldet på en frisksmurt sandwich - og et krus, der skal bruges som julegave, fra stedets arbejdende værksted.