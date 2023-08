På vandretur med kronprinsesse Mary

Der er ingen tvivl om, at fredag var en stor dag for Tornby, da kronprinsesse Mary besøgte byen for at indvie den nye vandresti, Skudestien.

Dannebrog blafrede i hele byen, og mange lokale var mødt op for at få et glimt af den fornemme gæst.

Borgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V), var en af dem, der var spændt på kronprinsessens besøg. Han havde pudset borgermesterkæden i dagens anledning og pakket et par kondisko ned i en pose, for at han kunne gå med, når vandrestien skulle stå sin prøve.

- Jeg glæder mig mest til at møde hende og byde hende velkommen til Tornby, og så glæder jeg mig over, at Kongehuset også har øje for de mindre byer heroppe i Nordjylland, siger borgmesteren, der fik beskeden om kronprinsessens besøg allerede i starten af juli.

- Jeg skulle jo lige sørge for, at min kalender var fri i dag, griner borgmesteren.

Praktisk vandretøj var vejen frem

Kronprinsesse Mary ankom til Tornby klokken 14.30, og selvom der tidligere på dagen havde regnet en smule, og skyerne så lidt tunge ud, så bragte kronprinsessen solskinnet med sig.

Prinsessen havde tidligere på dagen været i Pandrup for at indvie det nye Skolecenter Jetsmark, men hvor hun tidligere var iført et blåt sæt tøj, havde hun nu klædt om til praktisk vandretøj, og hun ankom også med en blå vandrerygsæk over skulderen.

Der var store klapsalver, da kronprinsessen klippede det røde bånd og dermed officielt indviede vandrestien, der er den sidste af fire nyanlagte vandrestier i Tornby. Kort derefter begav hun sig ud på ruten, akkompagneret af mange af de fremmødte.

Mange var mødt op, for at byde Kronprinsesse Mary velkommen til Tornby. Foto: Henrik Bo

Pludselig bankede det på ruden

Efter omkring 15 minutters gang ankom Kronprinsessen til Den Gamle Købmandsgaard i Tornby.

Indenfor sad Betty Svendsen og Vera Gram og fulgte med, da Kronprinsessen gik forbi, men de fik sig noget af et chok, da hun pludselig bankede på ruden og hilste på dem.

- Jeg skyndte mig at flå vinduet op og trykke hendes hånd, fortæller Betty Svendsen, da kronprinsessen var gået videre.

Pludselig bankede kronprinsessen på ruden, og gav Betty Svendsen og Vera Gram dagens oplevelse Foto: Henrik Bo

- Vi bød hende på kaffe, men hun sagde, at hun nok hellere måtte fortsætte på vandreruten, siger Vera Gram, der dog også fortæller, at kronprinsesse Mary ville kigge indenfor en anden dag.

- Det var virkelig dagens oplevelse, griner Betty Svendsen begejstret.

Kronprinsesse med fart i benene

Den syv kilometer lange rute, som kronprinsesse Mary gik, bød på flotte natur oplevelser. Men selvom ruten gik igennem noget af det mest kuperede terræn i området, var det ingen hindring for den royale gæst. Faktisk gik hun så hurtigt, at hun ankom til endestationen, hvor der var sørget for æbler og vand, 10 minutter før den planlagte tid.

Her gik Kronprinsessen op på toppen af klitterne og kiggede ud på det brusende Vesterhav, mens himlen blev mere og mere blå og skyfri.

Selvom kronprinsesse havde gået hurtigt, havde hun stadig overskud til at smile til de fremmødte Foto: Henrik Bo

Inden kronprinsessen forlod de fremmødte borgere, fik hun vinket og smilet til hele forsamlingen, mens de også nød en tår vand og en bid æble efter vandreturen.

Borgermester Søren Smalbro, der udover kondisko stadig var iført jakkesæt, måtte indrømme, at kronprinsessen havde fart i benene.

- Jeg har altid haft stor respekt for Kongehuset, og den er ikke blevet mindre efter i dag, siger borgmesteren og griner, da han bliver spurgt ind til kronprinsessens tempo på vandreturen.

Kronprinsesse Mary i Tornby