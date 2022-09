Palle begyndte som praktikant - nu er han i gang med at overtage firmaet

TOLNE:For en hel del år siden var Palle Lottrup Olsen i en uges praktik hos Wiehl Malerservice i Tolne, det var mens han var elev på Teknisk Skole. Siden fik han job i firmaet, og nu har han købt 40 pct. af det.

- Jeg har altid godt kunne lide at gå og lege lidt med farver, og vi kommer ud på alle mulige forskellige opgaver, fortæller Palle Lottrup Olsen om sin interesse for malerfaget.

Det er 20 år siden, at Brian Wiehl grundlagde Wiehl Malerservice i Tolne. Gennem årene har firmaet malet på rigtigt mange adresser - på plejehjem, kunstmuseum, hos private, for byggefirmaer, og geografisk har firmaet kunder i hele Nordjylland og også nogle gange i København.

Wiehl Malerservice er i gang med et generationsskifte. Palle Lottrup Olsen har købt 40 pct. af firmaet, og på sigt er det planen, at han skal overtage resten.

Brian Wiehl var på Tannishus i Tversted som pedel, da han for 20 år siden grundlagde Wiehls Malerservice.

- Jeg havde i mange år snakket om, at jeg gerne ville være selvstændig. Jeg var stadig pedel et halvt års tid, og det var en rigtig fint måde at starte på, husker Brian Wiehl, der efterhånden fik så meget at lave, at han kunne være i sit firma på fuld tid og stoppe som pedel.

- Det gik bare slaw i slaw. Det har svinget meget, vi har været oppe på otte-ti stykker på et tidspunkt, fortæller Brian Wiehl.

En fin mulighed

I nedgangstider har de været nede på to ansatte, i dag er de seks.

- Men det har været meget stabilt de seneste ti år, fortæller Brian Wiehl, der er glad for livet som selvstændig.

Nu har han dog nået en alder, hvor han gerne vil have yngre kræfter ind i firmaet.

- Nu er jeg ved at være oppe i den alder. Palle kunne godt tænke sig at blive selvstændig, og jeg synes, det er en fin mulighed, at han kommer ind i firmaet, fortæller Brian Wiehl.

På malerværkstedet i Tolne er der virkelig mange bøtter med maling.

Palle Lottrup Olsen har været ansat i firmaet i mange år og har i forvejen haft et ansvar i firmaet, og han er glad for at være blevet medejer.

- Det bliver spændende. Det glæder jeg mig til, siger han.

Planen er, at Brian Wiehl skal fortsætte i tre år og til den tid gå på pension, hvor Palle Lottrup Olsen så skal overtage resten af firmaet. De to kolleger er dog begge inde på, at det kan være, at det ender med, at Brian Wiehl fortsætter på et mindre timetal.

- Han skal heller ikke gå og kede sig, smiler Palle Lottrup Olsen.

Mange forskellige opgaver

Wiehl Malerservice har opgaver af mange forskellige slags. De maler udendørs og indendørs, og de har også opgaver, der foregår på malerværkstedet i Tolne - som er fyldt med malerbøtter i forskellige størrelser og farver. I et af rummene sprøjtemaler de, det kan for eksempel være døre og skabslåger.

En del af malerarbejdet foregår på værkstedet i Tolne.

De har også en del opgaver for firmaer, der bygger huse. Og de maler lejligheder og har opgaver for private, der for eksempel skal have tapetseret en stue.

Farvemæssigt er det mest hvid, der er populært. Nogle steder er der dog brug for andre farver.

- Men det har været hvidt i mange år, konstaterer Brian Wiehl.

- En gang i mellem kommer der nogle andre farver, og så klapper vi i hænderne, smiler Palle Lottrup Olsen.

Brian Wiehl har planer om at få mere tid til at spille golf, når han om tre år ikke skal arbejde så meget mere.