Pangelfuld knallertkører røg i grøften med tårnhøj promille

HIRTSHALS:”Han ligger under en knallert i grøften”.

Sådan lød anmeldelsen søndag den 29. august om eftermiddagen, da Nordjyllands Politi modtog et telefonopkald om et muligt færdselsuheld på Hovedvejen i Hirtshals.

En gruppe cyklister samt en beboer i området havde lagt mærke til, at føreren af en knallert var kørt i grøften – og at han nu lå under sit køretøj. Han virkede dog til at være uskadt.

Der blev straks sendt en patrulje til stedet, og da betjentene ankom til stedet kort efter. Her var både anmelder og vedkommende, som havde ligget i grøften, til stede.

Adspurgt fortalte han, at hans skulder gjorde lidt ondt, men ellers så han ikke ud til at være kommet til skade. Han forklarede kort, at han var kørt i grøften, da han var beruset.

En alkometertest understregede, at hans promille var høj – 1,75. Betydeligt over den lovlige grænse på 0,5 promille.

Politiet sigtede og anholdt derfor knallertføreren for spirituskørsel. Den sigtede blev efterfølgende transporteret til hospitalet for at få tilset sine skader. En blodprøve blev efterfølgende udtaget, så den kan bruges som bevismateriale i sagen.