Papirspose ved komfur antændte brand

UGGERBY: En glemt papirspose, der lå for tæt på komfuret, blev en dyr affære for en husejer i Uggerby torsdag aften.

Varmen fra kogepladerne var nemlig så kraftig, at den fik antændt posen - og ilden fra posen bredte sig til andre dele af køkkenet. Branden blev dog slukket, inden den for alvor nåede at brede sig videre fra køkkenet.

Køkkenet og den ene ende af huset fik dog nogen brand- og røgskader, ligesom resten af huset også blev røgskadet.

Den uheldige husejer kan udover ærgrelsen og bøvlet se frem til en bøde for at overtræde beredskabsloven.