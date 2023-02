Paradoks: Kult-værtshus er genåbnet, men du kan ikke få en øl

TOLNE:Overskriften passer egentlig ikke: Du kan godt få en øl, men så er den alkoholfri.

Og det er lidt usædvanligt, når vi taler om adressen Kirkevej 298 i Tolne - her har forskellige ankermænd i årtier serveret øl i stride strømme på værtshuset Høk Ei.

Værtshuset har gennem tiderne haft forskellige etiketter hæftet på sig - eksempelvis Værtens Værste Værtshus og Byens Bedste Vandhul - men nu er der kommet andre boller på suppen.

Mark Moselund og Diana Foldager har sørget for, at der igen er kommet liv Høk Ei-gemakkerne - nu er omdrejningspunktet dog mad og ikke øl. Foto: Bente Poder

For få uger siden kom der for alvor blus under kedlerne på matriklen igen, da parret Diana Foldager og Mark Moselund, som privat bor i Hirtshals, tog over.

- Vi har sendt en ansøgning om at få alkoholbevilling, men har ikke fået svar endnu. Og vi ved faktisk slet ikke, om der skal være værtshus fremover, fortæller Diana Foldager.

Tolne-værtshuset har stået tom i en periode, inden overtagelsen. Foto: Bente Poder

Håndværker-portioner

Den melding kan tidligere tiders stamgæster så tygge lidt på - men der er heldigvis mere at tygge på end blot det.

Efter et helt arbejdsliv i restaurations-branchen er Diana Foldager ret ferm i et køkken, og det nye koncept på Høk Ei har netop mad som omdrejningspunkt.

Onsdag var hun i gang med at skrælle kartofler til en omgang bøf med løg som dagens ret - de klassiske retter skiftes løbende ud, men tirsdag kan man være sikker på, at der altid er flæsk med persillesovs.

Foreløbig kører køkkenet som take away alle hverdage, hvor folk henter maden i folie, så den snildt skulle kunne holde sig varm, selv om man eksempelvis skal til Sindal eller Frederikshavn.

Diana Foldager tager 89 kroner for dagens ret, men lover så også, at det er portioner i håndværker-størrelse - altså noget, der mætter...

Foruden dagens ret frister køkkenet også med sandwich og smørrebrød.

- Folk har støttet godt op omkring os siden åbningen, så jeg synes, vi er kommet godt fra start, siger Diana Foldager.

Foruden dagens ret laver Diana Foldager også sandwiches og smørrebrød i køkkenet. Foto: Bente Poder

Selv om det er usikkert, om der nogensinde åbnes op for værtshus-delen igen, så skal en kommende alkohol-bevilling nok blive brugt - især til sommer, hvor der vil blive mulighed for at sidde ude og spise ved forskellige lejligheder.

Køkkenet åbner hver dag klokken 14, og dagens ret afhentes mellem klokken 16 og 20.

Høk Ei betyder i øvrigt "ryk ind" eller "ryk dig lidt" på vendelbomål.