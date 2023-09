Passager hev i håndbremsen: Sigtet for narkokørsel

En ung mand fik sent manadag aften en rigtig dårlig idé, da han var ude at køre som passager i en kammerats bil på Harald Fischers Vej i Løkken. Han hev nemlig i håndbremsen under kørslen, og det skal man lade være med - af flere forskellige årsager.

Dels kom bilen voldsomt ud af kurs, fordi føreren ikke kunne styre den, og bilen røg gennem en hæk og endte turen i en have, oplyser vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi. Det havde bilen ikke voldsomt godt af, omend ingen af de i alt tre personer i bilen dog kom noget til.

Dels sker der rent juridisk det, at i det øjeblik man som passager hiver i håndbremsen, så griber man ind i kørslen på en måde, så man lige pludselig faktisk er bilens fører. Og da den unge mand var påvirket af narko, så venter der ham en sigtelse for i hvert fald kørsel i påvirket tilstand.

Bilens "rigtige" fører, ham der sad bag rattet, var ikke påvirket under kørslen.

Hændelsen skete som sagt kort før midnat, og tirsdag morgen kunne vagtchefen ikke oplyse, om den unge mand også skal sigtes for at køre uden kørekort.