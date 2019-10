Patrulje standsede bil med trailer, der var læsset med tyvekoster

BLOKHUS:Det lykkedes fredag i sidste for politiet at få fingre i to formodede indbrudstyve, der menes at stå bag i hvert fald fem indbrud.

Natten til fredag standsede en patruljevogn en bil med trailer i Blokhus.

Det viste sig, at både bil og trailer var læsset med tyvekoster, fortæller politikommissær Lene Madsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

I bilen sad to mænd på henholdsvis 31 og 23 år. De er nu sigtet for fem indbrud, som politiet kunne spore tyvekosterne tilbage til.

Der efterforskes stadig i sagen, og Lene Madsen vil ikke afvise, at de to mænd kan sættes i forbindelse med flere indbrud.