Penge til nordjyske skoler: Får ni millioner kroner fra A.P. Møller Fonden

HJØRRING: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Mariagerfjord kommuner har fået ni millioner kroner i støtte fra A.P. Møller Fonden, fremgår det af en pressemeddelelse via Ritzau.

Støtten betyder, at folkeskolerne kan fortsætte den indsats, de har lavet de sidste tre år - også med støtte fra A.P. Møller Fonden - med at styrke det faglige samarbejde mellem lærere, pædagoger og ledere om undervisningen på kommunernes skoler. Sigtet er at styrke elevernes læring, trivsel og dannelse, så de får et endnu større udbytte af undervisningen.

"Det professionelle læringsfællesskab er ikke et mål i sig selv, men et rum med fælles fokus, forpligtelse og fagligt sprog til gavn for elevernes læring, trivsel og dannelse", siger chef for skole og dagtilbud Peter Larsen, Hjørring Kommune.

De ni millioner kroner i støtte skal konkret bruges til efteruddannelse og faglig udvikling for lærere, pædagoger og ledere på skolerne. Et af målene med indsatsen er, at læreres og pædagogers teammøder på skolerne i endnu højere grad zoomer ind på elevernes læring, trivsel og dannelse og at der bliver skabt stærkere sammenhæng mellem fagene.

En fortsættelse af tidligere projekt

Indsatsen, som kommunerne har fået støtte fra A.P. Møller Fonden til, er en fortsættelse af projektet PLF Nord, hvor både lærere, pædagoger og skoleledere gennem tre år har arbejdet med at videreudvikle mødeledelsen, måden skolerne analyserer data på og de systematiske samtaler om elevernes læring. Alt sammen med henblik på at styrke undervisningen og derigennem elevernes læring, trivsel og dannelse.

Den form for udviklingsarbejde kræver tid, og selvom man er kommet godt i gang på kommunernes skoler, er der behov for at fortsætte indsatsen. De fire kommuner har derfor søgt og fået fondsstøtte, der nu gør det muligt at iværksætte PLF Nord 2.0. Det forudgående projekt var støttet af A.P. Møller Fonden med over 10 millioner kroner.

Fonden støtter langsigtet udviklingsarbejde

”Det er glædeligt, at de fire kommuner ønsker at fortsætte det ambitiøse og perspektivrige udviklingsarbejde, de tog hul på for tre år siden. Fonden støtter gerne langsigtet udviklingsarbejde som dette, der kræver både tålmodighed, klar prioritering samt at der læres og justeres undervejs. Det væsentligt, at der er et klart fokus på, at efteruddannelsesindsatsen og det styrkede faglige samarbejde i de fire kommuner slår igennem i undervisningen og dermed gør en forskel for elevernes læring, trivsel og dannelse”, udtaler sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden Hans Kristian Kristensen.

Initiativet bliver evalueret af professor Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet. Evalueringen kommer til at foregå løbende, så den undervejs i forløbet bidrager til det faglige arbejde på skolerne.

PLF Nord 2.0 er et tre årigt kompetenceudviklingsprojekt (2019-2022) for skoler i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Projektet støttes med ni millioner kroner af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Dafolo A/S, Impact Uddannelse og LEAD står sammen for kompetenceudviklingen.