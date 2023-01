Pengeregn over Tolne Efterskole

Tolne Efterskole er en prøvefri specialefterskole for unge med særlige behov. De unge mennesker på Tolne Efterskole har ofte et nedsat kognitivt funktionsniveau. Derfor er undervisningen værkstedsbaseret.

Når undervisningen er værkstedsbaseret betyder det, at eleverne ikke modtager dansk, matematik og engelsk som almindelig traditionel klasseundervisning. Til gengæld lærer de fagene på den praksisnære måde - altså der, hvor de rent faktisk skal bruge dem. Eksempelvis når de skal bruge en vinkel på deres næste byggeprojekt - eller udregne hvor meget materiale de skal bruge til at bygge en bænk eller gennemgå en vedligeholdelsesplan for et køretøj og udføre vedligeholdelsen i praksis.