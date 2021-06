Per er glad: Nordmændene er på vej, og nu skal der være fest

HIRTSHALS:Ingen butikker er bukket under, og nordmændene er snart på vej.

Handelslivet i Hirtshals har med andre ord grund til at tro på fremtiden.

Så hvorfor ikke holde en kæmpe fest?

Hirtshals er en af de mange byer, der får kommunal støtte til at holde en såkaldt genåbningsfest efter en træls periode med covid-19 og nedlukning.

Og 26. juni stiger pulsen i Hirtshals gevaldigt fra klokken 10 om formiddagen til solen går ned.

Underholdningen er blandt andre med Katrine Bille fra Ramasjang, Ib Grønbech samt Nana Jacobi, og festen foregår på henholdsvis p-pladsen ved Hirtshals Kro, Vesthavnen og på Husmoderstranden.

Håber på opbakning

- Programmet tilgodeser alle mennesker i alle aldersgrupper, og nu håber vi på, at arrangementet får stor opbakning, siger handelschef i Hirtshals Handel & Erhverv, Per Martensen, som føler, at der er rigeligt at glæde sig over i øjeblikket.

Godt nok er rigtig meget af centrum gravet op - på grund af separatkloakering. Og godt nok ser der efter manges mening lidt håbløst ud i øjeblikket.

Kaos i midtbyen

Men bortset fra kaos i midtbyen er der flere ting, der kan glæde en handelschef.

- På trods af nedlukninger og corona er stemningen i handelslivet optimistisk. De handlende knokler, og flere har været kreative. For eksempel er nogle butikker begyndt at sælge varer over nettet, ligesom dagligvarebutikker har arrangeret forskellige former for event. Det har været dejligt at se, siger Per Martensen.

Han kan samtidig glæde sig over, at opbakningen til Hirtshals Handel & Erhverv har været stigende det seneste års tid.

Flere medlemmer

Foreningen har kurs mod 200 medlemmer, og da det ser ud til, at nordmændene snart får grønt lys til at rejse til Hirtshals igen, er det svært at bevare pessimismen.

- Der er tomme forretninger i Hirtshals, men det er der alle steder. Der er imidlertid gode kræfter i gang i byen, som kan vende udviklingen samtidig med, at der er ved at blive bygget nye forretninger. Desuden er der ingen butikker, som har lukket i perioden under corona. Jeg har da været bekymret for, at der var nogle butikker, som ikke ville klare skærene, men jeg tror virkelig på, at de alle klarer den, siger Per Martensen, som derfor er helt klar til at holde fest.

Fin førstepræmie

Han kan blandt andet glæde sig over, at cirka 50 personer har meldt sig til Stand Up Paddle Race, hvor førstepræmien er 5.000 kroner.

Fest i Hirtshals Genåbningsfesten i Hirtshals består af følgende indslag: Katrine Bille fra Ramasjang. Ib Grønbech & ContainerKvartetten. Vendsyssel Marimba Steel Band/Horne Skoleband. Stand Up Paddle Race - Fladbåden fra Tornby. No Good. Nana Jacobi. VIS MERE

Her er deltagerne alle glade amatører, som modtager undervisning, inden de kastes ud i konkurrencen.

Men selv om der er tale om en genåbningsfest, tager hendelschefen ikke nogen chancer.

- Vi har købt en masse mundbind, hvis folk stadig er bange for at blive smittet. Dem uddeler vi gratis. Og ved p-pladsen ved kroen og på Husmoderstranden skal publikum vise coronapas og bliver placeret i sektioner med plads til 200 personer i hver. Så selv om der er fest, bliver ingen smittede i Hirtshals, siger Per Martensen.