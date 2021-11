Per melder klart ud: Jeg kommer ikke til at gøre Arne til borgmester

Der ser ud til at være ekstra spænding om valgresultatet i Hjørring Kommune denne gang, hvor Lokallisten eller måske Det Radikale Venstre kan blive tungen på vægtskålen, om flertallet tipper til rød eller blå blok.

Tidligere i historien har de konservative sprunget fra blå blok og bakket op om en socialdemokratisk borgmester, men det kommer ikke til at ske, understreger spidskandidat Per Møller.

- Jeg kommer ikke til at gøre Arne til borgmester, siger Per Møller, der i dag er 1. viceborgmester.

Han vil dog stadig gå efter at være med i en bred konstituering, hvis Arne Boelt ligesom ved valget i 2017 sikrer sig et rødt flertal med hjælp fra Enhedslisten og SF.

Det springende punkt kan dog stadig blive Lokallisten, som denne gang er mere orienteret mod blå blok. Listen er i valgforbund med det Radikale Venstre, som til gengæld måske er orienteret mere mod rød blok.

- Det vil da være fantastisk at blive tungen på vægtskålen. Jeg mener vi skal en anden vej, men jeg vil endnu ikke sige, hvem jeg konkret vil pege på, siger Lokallistens spidskandidat, Erik Krage.

Venstres spidskandidat Søren Smalbro (tv) og Lokallistens Erik Krage varmer op til valgnatten.

Venstre vil også fortsat gå efter at være med i en bred konstituering, hvis det ikke lykkes for blå blok at få et flertal og dermed borgmesterposten.

- Jeg synes det brede samarbejde i det nuværende byråd har været en succes. Vi har store udfordringer og besparelser forude, som kræver et bredt samarbejde, siger venstres spidskandidat Søren Smalbro, der selvfølgelig understreger, at han på valgnatten selv vil gå efter borgmesterposten.

