Per og Søren lægger arm om borgmesterposten i Hjørring

Der er først på valgnatten intense forhandlinger i gang om borgmesterposten i Hjørring Kommune. Duellen står lige nu mellem de to borgmesterkandidater Per Møller (K) og Søren Smalbro (V), der tilsammen har sikret sig et flertal på 16 mandater. Venstre er størst med ni mandater, men konservative fået den største fremgang fra tre til syv mandater.

- Vi er selvfølgelig glade og stolte over resultatet, men vi er ikke helt enige om, hvem der skal være borgmester, siger Søren Smalbro i en pause i forhandlingerne

Det er en kendsgerning at Arne Boelt (S) og Socialdemokratiet er vippet af tronen og har mistet en tredjedel af sine mandater i byrådet og nu nøjes med 10.

- Vi lægger lidt arm om borgmesterposten for vi er jo begge inkarnerede borgmesterkandidater. Venstre er størst, men vi har fået en fantastisk og den største fremgang. Vi skal nok finde en løsning i nat, i morgen eller i overmorgen, siger Per Møller (K).

Socialdemokratiet er stadig inviteret til forhandlinger om en bred konstituering i det nye byråd.

- Vi har haft et bredt samarbejde og det har egentlig fungeret godt, så det går vi stadig efter, siger Søren Smalbro.