Permanent fartkontrol på tre nordjyske veje

NORDJYLLAND: Regeringen har netop besluttet, at 11 vejstrækninger i Danmark skal have de såkaldte stærekasser, der permanent måler bilisternes fart og blitzer dem, der kører for stærkt. Tre af disse vejstrækninger er i Nordjylland. Det oplyser DR.

Stærekasserne sættes op på:

Aalborgvej, hovedvej A11/55, ved Aabybro

Sæbyvej, rute 553, syd for Hjørring

Vildsundvej, hovedvej 26, Nykøbing Mors

Det fremgår ikke mere præcist, hvor stærekasserne kommer til at sidde. Men ved hver af dem sættes der skilte op, som advarer om fartkontrollen forude. Så bilisterne har altså en chance for at få lettet på speederen og undgå fartbøde.

Fælles for alle tre steder i Nordjylland er, at bilisternes hastighed vil blive målt i begge retninger. Stærekasserne sættes op i begyndelsen af det nye år.

Udpegningen af de i alt 11 vejstrækninger i landet er sket i samarbejde mellem Vejdirektoratet og Rigspolitiet. Det er strækninger, hvor der bliver kørt for stærkt og sker mange trafikuheld.

Vejdirektoratet har tidligere udpeget i alt 44 strækninger i Danmark, hvor der er flest ulykker og fartovertrædelser. De 11 er udvalgt blandt disse strækninger, og der kan være flere, hvor det kan være en god idé.

- Hvis det viser sig, at disse stærekasser samlet set har den ønskede effekt, kan vi skalere pilotprojektet op og omdanne endnu flere fotovogne til stærekasser, siger transportminister Ole Birk Olesen.

Her hentyder han til, at 20 af politiets i alt 100 fotovogne er blevet afskaffet til fordel for permanent fartkontrol.

Aalborg er en af de kommuner, der havde fem veje med på den oprindelige liste. Men ingen af vejene er udvalgt til at være med i pilotprojektet.

Svend Erik Pedersen, stadsingeniør i Aalborg Kommune, er dog ikke utilfreds med beslutningen, selv om han håber, at en permanent hastighedskontrol på sigt også kommer til Aalborg.

- Vi er helt trygge ved, at Vejdirektoratet og Rigspolitiet har peget på de steder, hvor der i første omgang er størst effekt.

- Det, der er vigtigt, er, at stærekasserne ikke står alene, men at de suppleres med uvarslet hastighedskontrol, siger han til Ritzau.