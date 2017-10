Permanent fartkontrol på tre nordjyske veje

NORDJYLLAND: Regeringen har netop besluttet, at 11 vejstrækninger i Danmark skal have de såkaldte stærekasser, der permanent måler bilisternes fart og blitzer dem, der kører for stærkt. Tre af disse vejstrækninger er i Nordjylland. Det oplyser DR.

Stærekasserne sættes op på:

Aalborgvej, hovedvej A11/55, ved Aabybro

Sæbyvej, rute 553, syd for Hjørring

Vildsundvej, hovedvej 26, Nykøbing Mors

Det fremgår ikke mere præcist, hvor stærekasserne kommer til at sidde. Men ved hver af dem sættes der skilte op, som advarer om fartkontrollen forude. Så bilisterne har altså en chance for at få lettet på speederen og undgå fartbøde.

Fælles for alle tre steder i Nordjylland er, at bilisternes hastighed vil blive målt i begge retninger. Stærekasserne sættes op i begyndelsen af det nye år.

Udpegningen af de i alt 11 vejstrækninger i landet er sket i samarbejde mellem Vejdirektoratet og Rigspolitiet. Det er strækninger, hvor der bliver kørt for stærkt og sker mange trafikuheld.