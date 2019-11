Personfnidder på Flådestation Frederikshavn: Fik bøde for at snage i kvindelig ansats Facebook-skriverier

HJØRRING:En civilt ansat på Flådestation Frederikshavn er ved Retten i Hjørring blevet idømt bøde for "uberettiget at have skaffet sig adgang til en andens oplysning, der er bestemt til at bruges i et informationssystem", som det hedder i anklageskriftet.

To mænd på henholdsvis 61 og 58 år var ved retten tiltalt i sagen, hvor de ifølge anklager Peter Rask, Nordjyllands Politi, havde brugt informationerne til, at der blev en tjenstlig sag mod en kvindelig ansat, der havde skrevet "noget mindre pænt" om sin kolleger på Facebook. Sagen blev dog senere henlagt uden konsekvenser.

Men ifølge anklageskriftet havde de to tiltalte i en periode fra 7. juli til 12. september 2016 haft adgang til en såkaldt "stand alone computer" - en computer, der kan gå på nettet, hvilket ellers ikke - af hensyn til sikkerheden overfor hackere - kan lade sig gøre på Forsvarets mange interne computere.

Straffelovens paragraf 263 stik. 2 Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem. VIS MERE

På denne "stand alone computer" havde den kvindelige ansatte så været på Facebook og skrevet om forholdene på Flådestationen.

De to tiltalte havde ifølge anklageskriftet ladet kvindens korrespondance, der ellers var beskyttet af passwords, stå åben, og de havde - igen ifølge anklageskriftet - taget print af det, kvinden havde skrevet.

- Der havde angiveligt været nogle samarbejdsvanskeligheder på stedet. Allerede før forholdene i anklageskriftet skete, var kvinden søgt væk og havde fået job andetsteds i Forsvaret. Men de to tiltalte havde så været på blandt andet kvindens Facebookprofil og også printet noget ud, fortæller anklager Peter Rask, Nordjyllands Politi.

Sagen endte med, at den 61-årige blev idømt 10 dagbøder af 200 kroner med en forvandlingsstraf på 10 dages fængsel, at han skulle betale omkostningerne i forbindelse med hans sag, og at han inden 14 dage skal betale 5.000 kroner i erstatning til den kvinde, hvis Facebook-profil han uberettiget havde kigget på, oplyser Retten i Hjørring.

Den 58-årige blev frifundet. Her skal statskassen betale sagsomkostningerne.

Og den 61-årige har nu 14 dage fra dommen bliver forkyndt for ham til at beslutte, om han vil anke sagen.