Peter nyder at være frivillig ved Dana Cup: - Jeg møder klokken 8 og går klokken 18

HJØRRING:Uge 30 i Hjørring er lig med masser af mennesker i byen og fuld fart på fodbolden alle vegne - også i hovedkvarteret ved Fortuna og Vendiahallen, hvor der spilles på flere baner, mens der vrimler med unge mennesker overalt.

Sådan en menneskevrimmel skal også have noget at spise og drikke, og det kan de blandt andet få hos HI (Hjørring Idrætsforening), som har en bar med madtelt langs med banerne. Her kan man for eksempel møde Peter Christiansen, kaldet Peter Janus - fredag var han blandt andet beskæftiget med at samle cigaretskodder ind.

- Min opgave er at gå rundt og tørre af. Jeg møder ind klokken 8 og går hjem klokken 18. Jeg samler skodder op, tørrer borde af, rydder af og snakker med de udenlandske spillere og deres forældre, fortæller han.

Peter Christiansen nyder at gå og holde det rent og pænt på HI's arealer under Dana Cup. Foto: Kim Dahl Hansen

Og det hygger han sig med. I den grad. Så det er ikke svært for ham at svare på, hvorfor han har lyst at bruge sin fritid på Dana Cup.

- Det er fordi, jeg er rigtigt meget social. Og jeg kan godt lide at lave service for andre, og så er jeg overperfektionist, fortæller Peter Christiansen, der nyder at gå og holde det hele pænt og rent, samtidig med at han snakker med folk.

- Jeg kan godt lide at få en snak med andre og møde en ny kultur, siger han.

Der er en del, der skal samles op og ryddes op. Foto: Kim Dahl Hansen

Der tales mange sprog på pladsen, og rækker det engelske ikke, supplerer Peter Christiansen med kropssprog.

Der har altid stået fodboldfællesskab på Peter Christiansens fritid.

- Jeg startede i HI i 1962. Jeg har spillet fodbold og er nu holdleder for vores Jyllandsseriehold, fortæller han.

Far og søn

HI har i alt 300 frivillige i gang i Dana Cup ugen - og der har flere andre steder, som de bemander, herunder en pølsevogn, et cafeteria og et telt, der fungerer som central for dommerne.

I baren finder man baransvarlig Esben Søndergaard Sørensen, der har vagt sammen med sin far Jan Sørensen. Det er første gang, han er baransvarlig - tidligere år har han blandt andet samlet affald.

Han kan godt lide at være en del af foreningslivet.

- Der er et godt fællesskab, og vi går og hygger og med det, fortæller han.

Der kan nemt blive brug for noget væske i varmen - det er Esben Søndergaard Sørensen og de andre af HI's frivillige leveringsdygtige i. Foto: Kim Dahl Hansen

Jan Sørensen har et par vagter under Dana Cup og nyder det også.

- Jeg har været med til Dana Cup fra starten, jeg startede først som spiller, så som træner og frivillig, fortæller han.

Esben Søndergaard Sørensen og Jan Sørensen er far og søn - og er begge frivillige som en del af HI's team under Dana Cup. Foto: Kim Dahl Hansen

Baren har udsyn over banerne, hvor der er masser af liv og folk fra mange lande. Ikke det værste sted at opholde sig, når man skal lave frivilligt arbejde. Og så giver det en indtægt til foreningen, som medlemmerne kan få glæde af.

- Det er mange penge, vi får ind på den måde, konstaterer Jan Sørensen.

Dana Cup fortsætter til og med lørdag, hvor der spilles finaler.