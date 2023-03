Peter røg ud: - Jeg skal ærligt indrømme, at det var en mavepuster

HIRTSHALS:Peter Ernst Sundbæk havde i tre år ikke brugt ret meget energi på andet end Nordsøen Fri Fagskole - et skoletilbud, der i sommeren 2022 slog dørene op for ruste unge mennesker til job eller uddannelse indenfor enten maritim service, gastronomi og outdoor turisme.

Men midt i februar skiltes vejene for fagskolen og forstanderen - Peter Ernst Sundbæk var blevet fritstillet.

Fagskolens bestyrelsesformand, Jens Kirketerp Jensen, gav udtryk for, at der var brug for en ny profil - og måske flere elever - selv om Peter Ernst Sundbæk havde ydet en "formidabel" indsats.

Peter Ernst Sundbæk har ikke selv ville kommentere fritstillingen, men nu løfter han lidt af sløret for, hvordan han oplevede det. Det sker i et facebook-opslag, som Nordjyske har fået lov at plukke lidt fra.

Han ridser det lange forløb op fra forberedelse til åbning af skolen.

- Og endelig skulle jeg i gang med at finde de kollegaer, jeg skulle tilbringe mit arbejdsliv med, frem til min pension. BUM - men midt i iværksætterfasen og etablering blev jeg pludselig overflødig (...) jeg skal ærligt indrømme, at det var en mavepuster og for mig svært at forstå, jeg ville bedre kunne forstå bestyrelsens handling, hvis jeg havde stjålet af kassen, taget nogen på kasserne eller givet en på kassen, skriver Peter Ernst Sundbæk.

Trods mavepusteren er han nu klar til at komme videre i teksten.

- Bestyrelsen er i sin gode ret til at sætte en anden retning med en ny kaptajn på broen, men det får ikke mig til sidde i et hjørne og have ondt af mig selv, jeg er klar til nye eventyr, skriver han til potentielle, fremtidige arbejdsgivere.

Peter Ernst Sundbæk nåede lige at flytte til Hirtshals inden fritstillingen, og her forventer han at blive boende.